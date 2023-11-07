У 7-местного компактвэна Toyota Veloz появилась «бутафорско-хардкорная» версия X Urban

Второе поколение компактвэна Toyota Veloz, частично напоминающего по своему дизайну кроссовер, произвело настоящий фурор в Юго-Восточной Азии. Продажи машины растут как на дрожжах, а от покупателей нет отбоя. Но, похоже, «Тойоту» это не устраивает и компания хочет добиться большей отдачи от этой модели. И поможет ей в этом новая версия Veloz.

Японцы провели опрос, по результатам которого стало ясно, что широкому списку версий компактвэна Veloz не хватает кроссоверного исполнения, которое будут покупать любители активного отдыха.

Такие машины вдохновлены внедорожниками, но в реальности не способны штурмовать бездорожье, и представлены на рынках развивающихся стран популярным моделями вроде Mitsubishi Xpander Cross и Honda BR-V.

Накануне в продажу в Таиланде поступила модификация Veloz под названием X Urban, которая отличается от простой модели не только дополнительной облицовкой.

Во-первых, таким машинам достались изменённые нижние части бамперов, позволяющие сократить количество случаев появления царапин. Расширители крыльев стали более заметны, а на дверях появились дополнительные накладки из неокрашенного пластика, заставляющие Veloz выглядеть более кроссоверно.

Но самые существенные изменения с точки зрения внедорожных качеств коснулись дорожного просвета автомобиля.

Если простой Veloz обладает клиренсом в 190 мм, а большинство его конкурентов могут похвастаться показателем в 200 мм, то версия X Urban оказалась на 15 мм выше, чем его базовый родственник и на 5 мм, чем соперники в классе. В итоге расстояние от земли до днища в случае с ним составило 205 мм.

Механически машина осталась прежней. Под ее капотом установлен полуторалитровый бензиновый мотор с технологией Dual VVT-i, выходная мощность которого сохранилась на отметке в 105 лошадиных сил и 138 Нм. Единственным вариантом трансмиссии, как и прежде, стал вариатор, а привод остался только передним.