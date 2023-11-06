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Первый полноценный кроссовер Lada появится в 2025 году

Его построят на базе Vesta

Текст: Ростислав Архипов
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Линейка компании «АвтоВАЗ» никогда не включала в себя полноценные кроссоверы. Разумеется, включать в эту категорию устаревшую Lada Niva, представляющую сегмент внедорожников, нельзя. Да и кросс-версии таких популярных моделей как Granta, Largus и Vesta на статус современного SUV явно не тянут.

Но вскоре все изменится, ведь в Тольятти активно работают над своим дебютным «паркетником», который бросит вызов представителям самого популярного в мире сегмента – компактных кроссоверов.

Утверждается, что новинка «АвтоВАЗа», претендующая на звание бестселлера, появится в 2025 году. Автомобиль будет спроектирован на той же платформе, что и семейство Lada Vesta. Это отечественная архитектура, созданная собственными усилиями инженеров «Лада». 

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Ходят слухи, что прототип машины уже построен. В прошлом году (предположительно) его заметили во время транспортировки по территории научно-технического центра «АвтоВАЗа» (на фото выше). Правда рассмотреть автомобиль не удалось, поскольку он был накрыт защитным чехлом. 

По другой информации, кроссовер на базе Vesta пока существует только в виде макетов и представляет собой автомобиль, который совсем не схож по дизайну со своим соплатформенником. У него сильно зауженная головная, оптика и свои кузовные панели, не пересекающиеся с флагманским семейством Lada. А у «Весты» позаимствовано только основание кузова. 

Точные сроки дебюта машины пока не раскрываются, но, скорее всего, это будет конец 2025 года.

Источник:Daily-Motor.Ru
Фото:Midjourney, AvtogradNews

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