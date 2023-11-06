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Американец жестко раскритиковал самый дешевый электрокар в мире с откидным верхом: он китайский

Но счел его невероятно очаровательным

Текст: Алексей Шмидт
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Самый маленький и недорогой кабриолет в мире под названием Wuling Mini EV Cabrio дебютировал в сентябре 2022 года и сразу стал бестселлером в Китае. Только за первые 72 часа на этот автомобиль было собрано более 100 тысяч предварительных заявок.

Один из популярных американских блогеров отправился в «Поднебесную», чтобы выяснить, настолько ли Mini EV Cabrio хорош, насколько о нем отзываются в Китае.

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В КНР Mini EV Cabrio стоит при пересчёте на валюту США около 14 тысяч долларов (1 миллион 300 тысяч рублей). И за эти деньги в Северной Америке в этом классе, разумеется, нельзя купить абсолютно ничего.

За ближайший по цене автомобиль в кузове кабриолет, который можно приобрести (Mazda MX-5), придется выложить еще 15 тысяч долларов.

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В своем обзоре блогер называет субкомпактный хэтчбек с открытым верхом от Wuling настолько очаровательным внешне, насколько медленным и ужасным в управлении. Машина приводится в движение одним электромотором на 40 лошадиных сил, работающим в паре с маленькой батареей емкостью 26,5 кВт/ч.

«Езда на Mini EV Cabrio с его 12-дюймовыми колесами и велосипедными шинами ужасна, а рулевое управление как «кисель». Внутренняя звукоизоляция настолько плоха, что терпеть это невозможно».

Не компенсирует плохие ходовые качества и уровень комфорта в салоне. По словам блогера, внутри машина выглядит абсолютно простой и похожей на то, будто ее отправили с помощью машины времени к нам из 1999 года. 

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Более того, у китайского хэтчбека нет даже крышки багажника. Доступ к грузовому отсеку осуществляется изнутри салона путем складывания сидений вниз и расстегивания чехла. 

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Резюмируя блогер задает риторический вопрос о том, почему этот китайский электромобиль кажется покупателям столь очаровательным даже несмотря на то, что он объективно плох во всем. И в качестве ответа на него сам же заявляет, что отчаянно хочет поездить на нем снова. 

Источник:WheelsBoy/YouTube

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