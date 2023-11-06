ДомойАвтоновости сегодняToyota выпустит альтернативу Highlander, работающую на электричестве: первые изображения

Toyota выпустит альтернативу Highlander, работающую на электричестве: первые изображения

Трехрядный "паркетник" поступит в продажу в 2026 году

Текст: Алексей Шмидт
Toyota bZ5x Rendering CS RED 2048x1152 copy transformed 1

Toyota, как и другие ведущие автопроизводители, стремится как можно быстрее расширить линейку своих электромобилей. Сегодня в ней есть только седан bZ3 и 5-местный кроссовер bZ4x. Но вскоре гамма «батарейных» моделей японской компании пополнится «паркетником», который уже называют «зеленой» альтернативой Highlander.

Машина получит название bZ5x и поступит в продажу через несколько лет. Как может выглядеть такой кроссовер показали независимые дизайнеры.

На выложенных в Сеть рендерах американским изданием «CarsCoops» машина предстала в серийном исполнении, в котором немного отличается от концепта bZ Large SUV образца 2021 года (изображение выше). 

Ей досталось лицо «акулы-молота», ставшей общей чертой линейки электрокаров и гибридов Toyota, а также скульптурный профиль с неброской пластиковой облицовкой, легкосплавные колесные диски большого диаметра и светодиодные задние фонари.

Toyota bZ5x Rendering CS BLUE 2048x1152 copy

Предполагается, что длина электрической альтернативы Highlander составит 5 метров. Продавать машину будут как в 5-местном, так и 7-местном исполнении, а главным конкурентом кроссовера станет Kia EV9. 

Toyota bZ5x Rendering CS BLACK 2048x1152 copy

Салон на спекулятивных рендерах не показали, но скорее всего, внутри bZ5x может получить точно такой же дизайн, что и его родственники из линейки электромобилей, в частности «паркетник» bZ4x. 

607d10394e22876e5b67d1a8

О технической части нового вседорожника Toyota, работающего на электричестве, пока хранится молчание, хотя итак понятно, что его построят на удлиненной версии платформы e-TNGA. Учитывая большой размер и вес машине практически наверняка достанется тяговая батарея более высокой емкости, чем в родственном bZ4x (71,4 кВт/ч). 

Двигателей в базе будет сразу два, что обеспечит автомобилю наличие системы полного привода уже в стартовой комплектации. 

Производство Toyota bZ5x наладят на заводе Toyota в США (штат Кентукки) в 2025 году. В продажу он выйдет ближе к 2026 году. 

Фото:CarsCoops

Интересное по теме:

Рекомендуем:

Новый Suzuki Swift Sport появится во 2 квартале 2024 года

Toyota выпустила так много автомобилей, что их можно припарковать на каждом километре между Землей и Солнцем 

Новенький Hyundai Tucson (NX4) рассекречен глазами независимых дизайнеров (много изображений)

Раскрыты два не очень дорогих седана, которые не требуют больших затрат после покупки 

Названы 6 популярных кроссоверов, которые совершенно бесполезны на бездорожье

Брошенный Mercedes-Benz W124 оживили спустя 8 лет простоя под открытым небом

В России появился кроссовер-чемпион по надежности и цене при перепродаже 

Первый автомобиль Xiaomi оказался сильно похож на Tesla

Новый минивэн Toyota, который будет крупнее Lexus LM, показали на первых изображениях

Lamborghini случайно «засветила» таинственный суперкар, который может заменить Huracan

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+