Toyota выпустит альтернативу Highlander, работающую на электричестве: первые изображения

Toyota, как и другие ведущие автопроизводители, стремится как можно быстрее расширить линейку своих электромобилей. Сегодня в ней есть только седан bZ3 и 5-местный кроссовер bZ4x. Но вскоре гамма «батарейных» моделей японской компании пополнится «паркетником», который уже называют «зеленой» альтернативой Highlander.

Машина получит название bZ5x и поступит в продажу через несколько лет. Как может выглядеть такой кроссовер показали независимые дизайнеры.

На выложенных в Сеть рендерах американским изданием «CarsCoops» машина предстала в серийном исполнении, в котором немного отличается от концепта bZ Large SUV образца 2021 года (изображение выше).

Ей досталось лицо «акулы-молота», ставшей общей чертой линейки электрокаров и гибридов Toyota, а также скульптурный профиль с неброской пластиковой облицовкой, легкосплавные колесные диски большого диаметра и светодиодные задние фонари.

Предполагается, что длина электрической альтернативы Highlander составит 5 метров. Продавать машину будут как в 5-местном, так и 7-местном исполнении, а главным конкурентом кроссовера станет Kia EV9.

Салон на спекулятивных рендерах не показали, но скорее всего, внутри bZ5x может получить точно такой же дизайн, что и его родственники из линейки электромобилей, в частности «паркетник» bZ4x.

О технической части нового вседорожника Toyota, работающего на электричестве, пока хранится молчание, хотя итак понятно, что его построят на удлиненной версии платформы e-TNGA. Учитывая большой размер и вес машине практически наверняка достанется тяговая батарея более высокой емкости, чем в родственном bZ4x (71,4 кВт/ч).

Двигателей в базе будет сразу два, что обеспечит автомобилю наличие системы полного привода уже в стартовой комплектации.

Производство Toyota bZ5x наладят на заводе Toyota в США (штат Кентукки) в 2025 году. В продажу он выйдет ближе к 2026 году.