Брошенный Mercedes-Benz W124 оживили спустя 8 лет простоя под открытым небом

Mercedes-Benz W124 – один из легендарных автомобилей, который доказал свою прочность за многие десятилетия с начала производства. Не разочаровал своих поклонников он и на этот раз. Причем даже несмотря на то, что экземпляр, повергшийся оживлению, находился далеко не в идеальном состоянии.

Люди, стоящие за YouTube-каналом Flexiny, продемонстрировали как Mercedes-Benz W124 белого цвета запускается после того, как простоял под открытым небом без движения 8 лет.

В рамках так называемого «оживления мертвеца» некогда популярный немецкий седан получил новые шланги, свежее топливо, новый аккумулятор и антифриз. И со всем этим набором дизельный двигатель 200D запустился без каких-либо проблем, а самой машине даже устроили тест-драйв, который прошел без неприятных сюрпризов.

Судя по приборной панели, седан проехал чуть более 287 тысяч километров, что для этой далеко не предел.

У машины все еще есть некоторые недочеты, которые требуют внимания нового владельца. К примеру, из-за проблем с ускорением ему предстоит произвести замену топливного фильтра. Но это далеко не самая неприятия проблема.

Куда больше головной боли принесет владельцу этого W124 ржавчина, которая разъела не только кузов, но и пробралась в подкапотное пространство и даже в салон машины.