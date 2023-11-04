В России появился кроссовер-чемпион по надежности и цене при перепродаже 

Nissan, как и почти все зарубежные автопроизводители (разумеется, за исключением китайских), больше не ввозит свои машины в Россию официально. Но купить «Ниссан» на нашем рынке всё ещё можно благодаря параллельному импорту, который, к слову, скоро может быть свернут.

Накануне «серые» дилеры начали торговать в РФ одним из кроссоверов этой компании, который может похвастать сразу несколькими званиями. Во-первых – он лидер по надежности среди субкомпактных кроссоверов, а во-вторых эта модель «Ниссан» способна удивить своей высокой ликвидностью.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, в Россию привезли «паркетник» Nissan Kicks 2023 года выпуска. Машины, приехавшие к нам по параллельному импорту из «Поднебесной», оснащены 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 124 лошадиные силы (143 Нм), ассистирует которому вариатор CVT. Привод – передний.

Длина кроссовера «Кикс» составляет 4,3-метра, ширина – 1,8-метра, а высота – 1,6-метра. Клиренс равен 187 мм.

Авторитетное агентство «J.D.Power» присвоило Nissan Kicks в категории «Качество и надежность» 82 балла из 100, что соответствует оценке «Великолепно» и выше, чем в случае со всеми остальными представителями этого сегмента.

Кроме того, эту модель Nissan называют чемпионом по ликвидности с оценкой 85 баллов из 100, что гарантирует минимальные потери в цене при перепродаже.

Что касается цен на такие кроссоверы в России, то за них просят от 2 миллионов 600 тысяч рублей до 3 миллионов 200 тысяч рублей в зависимости от комплектации и дилера. Это почти в 2 раза дороже, чем машины стоят в том же Китае.