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В России появился кроссовер-чемпион по надежности и цене при перепродаже 

Таковым его считает авторитетное исследовательское агентство «J.D.Power»

Текст: Алексей Шмидт
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Nissan, как и почти все зарубежные автопроизводители (разумеется, за исключением китайских), больше не ввозит свои машины в Россию официально. Но купить «Ниссан» на нашем рынке всё ещё можно благодаря параллельному импорту, который, к слову, скоро может быть свернут. 

Накануне «серые» дилеры начали торговать в РФ одним из кроссоверов этой компании, который может похвастать сразу несколькими званиями. Во-первых – он лидер по надежности среди субкомпактных кроссоверов, а во-вторых эта модель «Ниссан» способна удивить своей высокой ликвидностью. 

Как выяснил Daily-Motor.Ru, в Россию привезли «паркетник» Nissan Kicks 2023 года выпуска. Машины, приехавшие к нам по параллельному импорту из «Поднебесной», оснащены 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 124 лошадиные силы (143 Нм), ассистирует которому вариатор CVT. Привод – передний. 

Длина кроссовера «Кикс» составляет 4,3-метра, ширина – 1,8-метра, а высота – 1,6-метра. Клиренс равен 187 мм.

Авторитетное агентство «J.D.Power» присвоило Nissan Kicks в категории «Качество и надежность» 82 балла из 100, что соответствует оценке «Великолепно» и выше, чем в случае со всеми остальными представителями этого сегмента.

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Кроме того, эту модель Nissan называют чемпионом по ликвидности с оценкой 85 баллов из 100, что гарантирует минимальные потери в цене при перепродаже. 

Что касается цен на такие кроссоверы в России, то за них просят от 2 миллионов 600 тысяч рублей до 3 миллионов 200 тысяч рублей в зависимости от комплектации и дилера. Это почти в 2 раза дороже, чем машины стоят в том же Китае.

Источник:Daily-Motor.Ru

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