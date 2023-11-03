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3 самых «уродливых» автомобиля, которые сейчас продаются в России

Текст: Алексей Шмидт
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Понятие красота – чистый субъективизм, но не в случае с некоторыми автомобилями, дизайн которых сложно назвать удачным почти любому, кто увидит их на парковке или на фотографиях.

Daily-Motor.Ru проанализировал вторичный рынок РФ и выбрал из множества предложений 3 самых некрасивых машины (по субъективному мнению нашей редакции), которые можно приобрести в нашей стране хоть сегодня.

Fiat Multipla

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Крайне странно выглядящий автомобиль, взглянув на который сложно понять, о чем думал его дизайнер, когда проектировал дизайн машины. Несуразный внешний вид привел к тому, что в народе итальянский компактвэн прозвали «муравьедом».

Сегодня на российской «вторичке» есть всего несколько предложений этой машины. Обе 1999 года выпуска, оснащены бензиновым или дизельным двигателем мощностью 103 и 110 л.с. соответственно. Стоят они в районе 350 тысяч рублей. 

Pontiac Aztek

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Дебютный внедорожник американской марки Pontiac, дизайн которого сложно назвать удачным. Машина выглядела так, будто кто-то перепутал на складе все детали, а затем собрал из них автомобиль.

В современной поп-культуре машина запомнилась тем, что принимала участие в съёмках популярного сериала «Во все тяжкие». Автомобилю предстояло дополнять образ главного героя шоу Уолтера Уайта – неудачника, над которым периодически издевается жена. 

В России найти Aztek непросто, но как минимум один такой кроссовер доступен для покупки. Это машина 2004 года выпуска, оснащенная 3,4-литровым бензиновым 185-сильным мотором и АКПП. Ценник на нее составляет 550 тысяч рублей. 

SsangYong Rodius

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Этот ТОП-3 не был бы полным без минивэна, который традиционно входит во все списки самых непривлекательных машин в мире. Его внешность – явно на любителя, а некоторые и вовсе жалуются на то, что при взгляде на Rodius они впадают в депрессию. 

Что интересно, при создании дизайна этой машины дизайнеры SsangYong вдохновлялись океанскими яхтами. Но, очевидно, что-то пошло не так и в России машину прозвали «Уродиус».

На нашей «вторичке» сегодня немало объявлений о продаже Rodius, причём как автомобилей с бензиновым, так и дизельным двигателем. Они могут быть заднеприводными и полноприводными. И стоят в зависимости от года выпуска (2004- 2013) и состояния от 280 тысяч до 1 миллиона 645 тысяч рублей. 

Источник:Daily-Motor.Ru

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