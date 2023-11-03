Skoda представила новый лифтбэк и универсал Superb: он крупнее и технологичнее предшественника

После крайне продолжительной рекламной кампании чешская Skoda представила новое поколение своего флагмана Superb. Автомобиль вырос в размерах, стал более технологичным, а также изменил часть своего внешнего облика.

Возвращаясь к теме дизайна, универсал, как и лифтбек, сохранил привычный для Skoda стиль, но получил переработанные передние и задние фонари, а также новые бамперы. Общая форма автомобиля оказалась более аэродинамичной и лишилась большинства резких линий по сравнению с предшественником.

Модернизацию претерпел и интерьер. Теперь внутри Superb есть 13-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, 10-дюймовая цифровая комбинация приборов перед водителем и три вращающиеся шайбы со встроенными 1,25-дюймовыми дисплеями.

Последние носят название Smart Dials и дают доступ к различным функциям, включая установку температуры климатической системы, обогрева и вентиляции сидений, громкости акустической системы и смены режимов езды без необходимости использования большого экрана.

Впервые в Superb стал доступен опциональный проекционный дисплей. В дополнение к обычным комплектациям Sportline и Laurin & Klement, обновленная модель также будет продаваться в более простых версиях Essence и Selection, в то время как старые комплектации Active, Ambition и Style канут в Лету.

Линейка двигателей Superb будет повторять соплатформенный Passat, но с меньшим выбором для «чеха» вариантов мощности. 2-литровый турбодизельный мотор получит только две версии форсировки (150 и 193 лошадиные силы), тогда как у «немца» существует еще и модификация на 122 л.с.

Привод 150-сильных «Супербов» будет только передним, тогда как более производительные машины будут идти как полноприводные.

Цены на новинку пока не объявлены, но, скорее всего, их раскроют уже в ближайшее время. В продажу лифтбэк и универсал поступят в 2024 году.