ДомойАвтоновости сегодняSkoda представила новый лифтбэк и универсал Superb: он крупнее и технологичнее предшественника

Skoda представила новый лифтбэк и универсал Superb: он крупнее и технологичнее предшественника

Чешский флагман поступит в продажу в начале 2024 года

Текст: Алиса Шашкова
SuperbCombi 34front right

После крайне продолжительной рекламной кампании чешская Skoda представила новое поколение своего флагмана Superb. Автомобиль вырос в размерах, стал более технологичным, а также изменил часть своего внешнего облика. 

Возвращаясь к теме дизайна, универсал, как и лифтбек, сохранил привычный для Skoda стиль, но получил переработанные передние и задние фонари, а также новые бамперы. Общая форма автомобиля оказалась более аэродинамичной и лишилась большинства резких линий по сравнению с предшественником. 

SuperbCombi 34rear left

Модернизацию претерпел и интерьер. Теперь внутри Superb есть 13-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, 10-дюймовая цифровая комбинация приборов перед водителем и три вращающиеся шайбы со встроенными 1,25-дюймовыми дисплеями.

Superb 34dashboard

Последние носят название Smart Dials и дают доступ к различным функциям, включая установку температуры климатической системы, обогрева и вентиляции сидений, громкости акустической системы и смены режимов езды без необходимости использования большого экрана. 

Superb 34front right

Впервые в Superb стал доступен опциональный проекционный дисплей. В дополнение к обычным комплектациям Sportline и Laurin & Klement, обновленная модель также будет продаваться в более простых версиях Essence и Selection, в то время как старые комплектации Active, Ambition и Style канут в Лету. 

Линейка двигателей Superb будет повторять соплатформенный Passat, но с меньшим выбором для «чеха» вариантов мощности. 2-литровый турбодизельный мотор получит только две версии форсировки (150 и 193 лошадиные силы), тогда как у «немца» существует еще и модификация на 122 л.с.

Superb 34rear left

Привод 150-сильных «Супербов» будет только передним, тогда как более производительные машины будут идти как полноприводные.

Цены на новинку пока не объявлены, но, скорее всего, их раскроют уже в ближайшее время. В продажу лифтбэк и универсал поступят в 2024 году.

Источник:Skoda-Auto

Интересное по теме:

Рекомендуем:

Напугавшая россиян информация о штрафе с ноября за летнюю резину оказалась фейком

Российским владельцам Toyota RAV4 2013-2018 годов выпуска посоветовали проверить свои машины

У Land Rover большие проблемы с поставщиками: дилерам приходится ремонтировать машины неоригинальными и б/у запчастями

В России начали продавать новый вездеход с подогревами всего, что только возможно

Раскрыт недорогой подержанный седан, который потребует минимальных вложений после покупки

Opel выпустит электрический кроссовер с ценой в 2,5 миллиона рублей

Младшая сестра «Весты»: что известно о новом недорогом седане Lada Iskra

Новый электрический хэтчбек Renault 5 оценили в 40 тысяч рублей: и это не опечатка

6 летающих мётл, дизайн которых вдохновлен автомобильными брендами: какую выберете вы?

5-дверный Suzuki Jimny выбрался за пределы Индии, но не доехал до Японии

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+