У Land Rover большие проблемы с поставщиками: дилерам приходится ремонтировать машины неоригинальными и б/у запчастями

Как известно, автомобили Jaguar Land Rover обладают ужасной репутацией с точки зрения надежности, но если что-то пойдет не так, их владельцы всегда могут обратиться к дилеру и он починит их быстро и без особых проблем. Но с недавних пор об этом можно забыть.

Владельцы роскошных внедорожников Land Rover и Range Rover жалуются на катастрофическую нехватку запчастей для их ремонта, из-за чего некоторые дилеры вынуждены использовать неоригинальные и даже б/у-детали.

Только в Великобритании в октябре на стоянках дилеров скопилось более 10 тысяч машин, которые из-за задержек в поставках комплектующих. Заняв практически все свободное пространство территории автосалонов.

Ситуация оказалась настолько удручающей, что руководству Jaguar Land Rover пришлось проинструктировать некоторых дилеров использовать в ремонте машин неоригинальные запчасти. Это, якобы, должно помочь сократить количество автомобилей, ожидающих устранения поломок.

Кроме того, если верить словам одного из владельцев кроссовера Evoque, в рамках сервисного ремонта в его машину установили не новый двигатель, а восстановленный.

По мнению экспертов, Land Rover постарается сократить количество машин, ждущих ремонта, с 10 тысяч до 5 тысяч автомобилей, но полностью проблему решить удастся не раньше начала-середины 2024 года.