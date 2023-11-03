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У Land Rover большие проблемы с поставщиками: дилерам приходится ремонтировать машины неоригинальными и б/у запчастями

Текст: Алексей Шмидт
Копия Land Rover Crawley Showroom Interior 1

Как известно, автомобили Jaguar Land Rover обладают ужасной репутацией с точки зрения надежности, но если что-то пойдет не так, их владельцы всегда могут обратиться к дилеру и он починит их быстро и без особых проблем. Но с недавних пор об этом можно забыть.

Владельцы роскошных внедорожников Land Rover и Range Rover жалуются на катастрофическую нехватку запчастей для их ремонта, из-за чего некоторые дилеры вынуждены использовать неоригинальные и даже б/у-детали.

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Только в Великобритании в октябре на стоянках дилеров скопилось более 10 тысяч машин, которые из-за задержек в поставках комплектующих. Заняв практически все свободное пространство территории автосалонов.

Ситуация оказалась настолько удручающей, что руководству Jaguar Land Rover пришлось проинструктировать некоторых дилеров использовать в ремонте машин неоригинальные запчасти. Это, якобы, должно помочь сократить количество автомобилей, ожидающих устранения поломок.

Кроме того, если верить словам одного из владельцев кроссовера Evoque, в рамках сервисного ремонта в его машину установили не новый двигатель, а восстановленный. 

По мнению экспертов, Land Rover постарается сократить количество машин, ждущих ремонта, с 10 тысяч до 5 тысяч автомобилей, но полностью проблему решить удастся не раньше начала-середины 2024 года. 

Источник:CarsCoops

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