Opel выпустит электрический кроссовер с ценой в 2,5 миллиона рублей

Компания Opel следует за другими мировыми автопроизводителями и постепенно переводит свой модельный ряд на электротягу. Но в гамме марки найдется место и для совершенно новых моделей, одна из которых должна появиться в ближайшие годы и составить конкуренцию таким электрическим моделям как: Citroen e-C3, Renault 5, Fiat Panda, Kia EV2, а также VW ID.1 и VW ID.2.

Информацию о том, что Opel готовит новый электрический кроссовер подтвердил генеральный директор компании Флориан Хютль, заявив, что в линейке бренда остается ниша для модели небольшого размера, которая расположится на ступеньку ниже Corsa.

На опубликованном рендере независимыми дизайнерами «CarsCoops» (изображение ниже) машина предстала в фирменном стиле Opel, но с узкими фарами, как таковой отсутствующей радиаторной решеткой, вместо которой установлена имитирующая ее накладка, а также рельефным бампером и капотом, разделенным посередине выштамповкой и белой линией.

По информации инсайдеров, машина уже находится в разработке. В качестве платформы для нее задействована архитектура STLA Small.

Технической информации об автомобиле пока нет. Зато известна ее предварительная цена. Предполагается, что за машину будут просить около 25 тысяч евро или примерно 2 миллиона 500 тысяч рублей по актуальному валютному курсу.

Это примерно та же сумма, в которую хотят уложиться будущие конкуренты этой модели Opel, такие как Renault 5 и VW ID.2.

В продажу новинка поступит ближе к 2026 году.