Новый электрический хэтчбек Renault 5 оценили в 40 тысяч рублей: и это не опечатка

Renault продолжает работы над проектом электрического хэтчбека, который получит название Renault 5. Предсерийные прототипы активно колесят по дорогам общего пользования в Европе, однако до начала их производства, а тем более продаж еще далеко.

Но для тех, кто сильно хочет одну из самых ожидаемых новинок компании, есть вариант приобрести ее уже сегодня. Правда не совсем в том виде, в котором все подумали.

На официальном сайте Renault появилась страница, на которой можно купить прототип Renault 5 E-Tech Electric, но в уменьшенном масштабе (1/15 к оригиналу).

Игрушка доступна как в черном, синем, зеленом, а также желтом цветах. Модель выполнена из смолы и при ее заказе уже сегодня она доедет до своих покупателей в течение недели.

Вот только цена машинки впечатляет. За каждый экземпляр французы просят по 400 евро или около 40 тысяч рублей.

Что касается оригинального Renault 5, то, если верить слухам, его собираются продавать с конца 2024 года. Цены на машину будут начинаться с отметки в 25 тысяч евро или 2 миллиона 480 тысяч рублей по нынешнему курсу.