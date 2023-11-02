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Новый электрический хэтчбек Renault 5 оценили в 40 тысяч рублей: и это не опечатка

Но речь идет не о настоящей машине, а об игрушечной

Текст: Алексей Шмидт
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Renault продолжает работы над проектом электрического хэтчбека, который получит название Renault 5. Предсерийные прототипы активно колесят по дорогам общего пользования в Европе, однако до начала их производства, а тем более продаж еще далеко.

Но для тех, кто сильно хочет одну из самых ожидаемых новинок компании, есть вариант приобрести ее уже сегодня. Правда не совсем в том виде, в котором все подумали.

renault 5 игрушка

На официальном сайте Renault появилась страница, на которой можно купить прототип Renault 5 E-Tech Electric, но в уменьшенном масштабе (1/15 к оригиналу). 

Игрушка доступна как в черном, синем, зеленом, а также желтом цветах. Модель выполнена из смолы и при ее заказе уже сегодня она доедет до своих покупателей в течение недели.

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Вот только цена машинки впечатляет. За каждый экземпляр французы просят по 400 евро или около 40 тысяч рублей. 

Что касается оригинального Renault 5, то, если верить слухам, его собираются продавать с конца 2024 года. Цены на машину будут начинаться с отметки в 25 тысяч евро или 2 миллиона 480 тысяч рублей по нынешнему курсу. 

Источник:TheOriginals-Store.Renault

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