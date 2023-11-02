В России появился аналог самого надежного компакт-кроссовера по версии британцев

Кроссовер Vitara является одним из самых популярных в линейке компании Suzuki. И это немудрено, учитывая, что автомобиль хвалят в том числе и на Западе.

К примеру британское издание «WhatCar?» называет Vitara самым надежным компактным SUV, оценивая этот показатель в рекордные 99,3% для новых машин. И если параллельно импортированные Vitara у нас продаются уже больше года, то производная от них модель появилась только недавно.

По информации Daily-Motor.Ru, в Россию привезли первые экземпляры «паркетника» Suzuki Escudo 2023 года выпуска. Машины завезены из Японии и благодаря компактному по объему мотору (1,5-литра) не попадают под ограничения на экспорт из «Страны восходящего солнца».

Suzuki Escudo – это практически полная копия Suzuki Vitara. Машины отличаются только расположением рулевой колонки и педалей, которые в случае с первым находятся не с левой стороны, как все привыкли в России, а справа.

Что интересно, такие кроссоверы собирают не в самой Японии, а в Венгрии специально для японского рынка. Их оснащение включает в себя гибридную силовую установку на базе 1,5-литрового ДВС, работающего в связке с 48-вольтовым стартер-генератором. Трансмиссия – 6-диапазонный «автомат». Привод – полный.

Ценник на аналог самого надежного компакт-кроссовера по версии британцев в России начинается с отметки в 1 миллион 700 тысяч рублей, что примерно в 2 раза дешевле, чем просят за оригинальную леворульную Vitara.