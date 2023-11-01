Мини-версия Toyota Land Cruiser показалась на новых изображениях

В конце лета этого года компания Toyota анонсировала появление в своей внедорожной модельной линейке нового автомобиля, который должен оказаться мини-версией знаменитого рамного вездехода Land Cruiser.

Впоследствии японцы показали несколько тизеров этой модели, на которых можно разглядеть лишь силуэт машины. Так что фантазировать на этот счет сразу же принялись независимые дизайнеры. Одним из них оказался YouTube-канал «Real Automotive», продемонстрировавший собственное видение на машину, которую, по слухам, назовут Land Hopper.

На опубликованных рендерах младший вариант Land Cruiser предстал в похожем на своих родственников Land Cruiser 250 и Land Cruiser 300 внешнем виде. Машине достался прямоугольный кузов с оквадраченными элементами дизайна, включая фары, радиаторную решетку, арки, зеркала заднего вида и фонари.

Главной чертой автомобиля должна стать полноразмерная запаска на задней двери, от которой в старших Land Cruiser 250 и Land Cruiser 300 было решено отказаться.

Техническая сторона проекта пока полностью засекречена, но ходят слухи, что внедорожник получит под капот бензиновые моторы, заимствованные у «паркетников» Corolla Cross и RAV4. Помимо них машину предложат с гибридными силовыми агрегатами и даже безальтернативным электромотором, но последняя версия появится самой последней.

Длина новинки составит примерно 4,3-метра, ширина будет равна 1,7-метрам, а высота достигнет отметки в 1,9-метра.

Продавать автомобиль хотят начать ближе к концу 2024 года, причем не только в Японии, но и за ее пределами.