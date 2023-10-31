В Китае показали пикап, который хочет нокаутировать Tesla Cybertruck

Пока в Tesla работают над тем, чтобы как можно скорее вывести в продажу свой первый пикап под названием Cybertruck, в «Поднебесной» не дремлют и уже готовят собственный ответ этой нашумевшей из-за множества скандалов модели.

«Китайскую» версию Tesla Cybertruck показали на одном из официальных мероприятий, посвященных автомобилям. Судя по слайдам, представленным посетителям выставки, машина может получить название Truck Mad.

Автором проекта является китайская фирма IAT, появившаяся в 2007 году. Ее главное направление – исследование и создание прототипов машин на «новой энергии».

Компания обладает собственной платформой, которая за счет модульной конструкции позволяет создавать машины для любых сегментов, включая коммерческий транспорт грузоподъемностью от 4,5 до 8 тонн.

Шоу-кар, выставленный на обозрение, обладает дизайном, который бросает вызов Cybertruck своим внешним обликом. У него отсутствуют средние стойки кузова, а двери открываются в разные стороны.

Длина Truck Mad составляет 5,9-метра, ширина – 2,2-метра, а высота – 2-метра. Расстояние между его осями растянулось на 3,6-метра. Таким образом, он совсем немного крупнее пикапа Tesla.

В салоне машины может разместиться до пяти человек. Для них предусмотрено водительское сиденье по центру, два «капитанских» кресла посередине и VIP-диван сзади.

Никаких подробностей о технической стороне модели не раскрывается за исключением потенциально возможного запаса хода, обозначенного в 1000 км.

Информации о том, когда потенциальный конкурент «Кибертрака» из Китая может появиться в продаже и появится ли он вообще, пока нет.