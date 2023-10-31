Индийская Mahindra выпустит брутальный электрический внедорожник Thar.e с «начинкой» Volkswagen: подробности

Чуть больше года назад индийская Mahindra анонсировала планы по переходу на «зеленые» технологии, что должно приблизить компанию к появлению на мировых рынках, в том числе в Европе. Одной из первых и наиболее интересных новинок в этом проекте должен стать внедорожник Thar.e. Накануне о нем выяснились свежие подробности.

Концептуальная версия этой модели была представлена еще в августе этого года, но процесс регистрации дизайна она завершила буквально на днях, что существенно приблизило начало производства автомобиля.

В патентной документации машина выглядит точно так же, как концепт-кар образца конца лета этого года. У внедорожника брутальный внешний облик, высокий клиренс, квадратные крылья и плоские панели кузова.

Спереди установлена прямоугольная радиаторная решетка с тремя светодиодными ламелями, квадратные фары и силовой бампер, в то время как задний профиль выглядит максимально минималистично и выделяется разве что наличием на задней двери полноразмерного запасного колеса.

Электрическая разновидность внедорожника Thar будет построена на модифицированной версии платформы INGLO-P1 EV, предназначенной для «батарейных» машин и будет отличаться от оригинальной модели с ДВС удлиненной колесной базой.

Технические подробности об автомобиле пока не раскрываются, но ходят слухи, что «начинку» электрический вездеход позаимствует у Volkswagen. В качестве тяговой батареи для него может выступить аккумулятор емкостью 80 кВт/ч, обеспечивающий запас хода по циклу WLTP около 435-450 километров.

В продажу новинка поступит не раньше декабря 2024 года.