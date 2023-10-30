До России добрался новый Volkswagen, который британцы считают лучшим маленьким кроссовером 

Volkswagen не стремился расширять свою линейку компактных кроссоверов в России еще задолго до того, как принял решение покинуть наш рынок. Тогда как в Европе такие машины активно продаются уже давно. Одна из них недавно добралась до РФ благодаря усилиям параллельных импортеров. И речь идет не об обычном маленьком SUV, а о модели, превосходящей всех своих конкурентов по большинству параметров.

Daily-Motor.Ru стало известно о том, что накануне в Россию приехало несколько экземпляров кроссовера VW T-Roc.

Дилеры, выставившие их на продажу, рассказали, что речь идет о машинах, предназначенных для китайского рынка. Их оснащение включает в себя 1,4-литровый турбомотор мощностью 150 лошадиных сил, работающий в связке с роботизированной коробкой передач и передним приводом.

Цены на параллельно импортированные из «Поднебесной» машины начинаются от 3 миллионов 58 тысяч рублей.

Volkswagen T-Roc построен на той же платформе, что и старший брат Tiguan (MQB). Его длина равна 4,2-метрам, ширина – 1,8-метрам, а расстояние между осями составляет 2,6-метра. Машина была представлена в 2017 году.

Если верить авторитетному изданию «WhatCar?» из Великобритании, именно VW T-Roc является лучшим компактным кроссовером, опережая всех конкурентов в сегменте благодаря плавности хода, практичному багажнику, качественному интерьеру и неплохим ездовым характеристикам.

Что касается списка недостатков этой модели, то в их число британцы включили не самое удобное сенсорное управление в салоне, а также «неинтересную» управляемость.