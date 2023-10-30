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Самый маленький (и дешевый) электрический кроссовер Hyundai «застукали» во время тестов

Он поступит в продажу в 2024 году

Текст: Алексей Шмидт
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Этим летом стало известно о планах Hyundai подготовить новый электромобиль начального уровня, в основу которого ляжет субкомпактный кроссовер Casper. Накануне тестовый прототип этой модели был замечен в ходе испытаний. Причем фотошпионам удалось рассмотреть не только экстерьер автомобиля, но еще и заглянуть в его салон.

Снимками электрического кроссовера Hyundai, который должен оказаться самым доступным в «батарейной» линейке корейской марки, поделилось корейское издание «The KCB».

Hyundai Casper electric

На фотографиях машина предстала в плотном камуфляже, но через него просвечивался треугольный рисунок радиаторной решетки и круглые фары, которые ранее достались модели Casper.

Hyundai Casper electric Europe

В салонах главные отличия между машинами будут заключаться в разных рулях, оформлении дверных карт, а также материалах отделки.

Hyundai Casper EV Interior

Что касается подробностей о новом проекте корейцев, то их пока не так много. По слухам, кроссовер получит удлиненную колесную базу по сравнению с обычным Casper (у него она равна 2,4 метрам), что позволит уместить в машине тяговую батарею емкостью 35,2 кВт/ч, а также добавить дополнительного пространства для ног пассажиров заднего ряда. 

В основу машины ляжет та же платформа, на которой был построен Hyundai Casper (архитектура K1). Конкурировать электрическому «паркетнику» придется с Chevrolet Bolt EV, запас хода которого на одном заряде составляет 400 километров. От новинки «Хендай» ждут примерно таких же показателей с точки зрения дальнобойности, а также предполагают, что продажи этой модели стартуют уже в начале 2024 года. 

Автомобиль станет самым компактным в электрической SUV-линейке Hyundai и, соответственно, самым дешевым среди таких машин корейского бренда. 

Фото:The Korean Car Blog

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