Самый маленький (и дешевый) электрический кроссовер Hyundai «застукали» во время тестов

Этим летом стало известно о планах Hyundai подготовить новый электромобиль начального уровня, в основу которого ляжет субкомпактный кроссовер Casper. Накануне тестовый прототип этой модели был замечен в ходе испытаний. Причем фотошпионам удалось рассмотреть не только экстерьер автомобиля, но еще и заглянуть в его салон.

Снимками электрического кроссовера Hyundai, который должен оказаться самым доступным в «батарейной» линейке корейской марки, поделилось корейское издание «The KCB».

На фотографиях машина предстала в плотном камуфляже, но через него просвечивался треугольный рисунок радиаторной решетки и круглые фары, которые ранее достались модели Casper.

В салонах главные отличия между машинами будут заключаться в разных рулях, оформлении дверных карт, а также материалах отделки.

Что касается подробностей о новом проекте корейцев, то их пока не так много. По слухам, кроссовер получит удлиненную колесную базу по сравнению с обычным Casper (у него она равна 2,4 метрам), что позволит уместить в машине тяговую батарею емкостью 35,2 кВт/ч, а также добавить дополнительного пространства для ног пассажиров заднего ряда.

В основу машины ляжет та же платформа, на которой был построен Hyundai Casper (архитектура K1). Конкурировать электрическому «паркетнику» придется с Chevrolet Bolt EV, запас хода которого на одном заряде составляет 400 километров. От новинки «Хендай» ждут примерно таких же показателей с точки зрения дальнобойности, а также предполагают, что продажи этой модели стартуют уже в начале 2024 года.

Автомобиль станет самым компактным в электрической SUV-линейке Hyundai и, соответственно, самым дешевым среди таких машин корейского бренда.