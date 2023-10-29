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Volvo S80 застрял в необычном месте на 8 лет. Теперь все ищут его на Google Maps

Как он там оказался доподлинно не знает никто

Текст: Алексей Шмидт
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Google Maps – это мощнейший картографический и навигационный инструмент, который позволяет найти практически любое место на карте и исследовать его с помощью функции Street View.

Не так давно благодаря этому сервису энтузиастами был обнаружен автомобиль Volvo S80, припаркованный на крошечном островке посередине озера. Утверждается, что машина стоит там уже более 8 лет. Но версии о том, как она там оказалась, сильно разнятся. 

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Речь идет о машине 2001 года выпуска, которая находится на маленьком искусственном острове из земли и камней в городе Оттава, США (штат Иллинойс) с 2015 года. Существовали предположения, что это какая-то промокомпания для фирмы, занимающейся продажей частных островов, но это не совсем так.

Седан был припаркован на этом месте еще до того момента, пока пространство вокруг не превратилось в огромное озеро, и приехал туда на своих четырех колесах. 

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По одной из наиболее достоверных версий, то ли ради шутки, то ли для того, чтобы наказать владельца S80, мешавшего работе строительной техники, водители экскаваторов аккуратно прокопали грунт вокруг Volvo, а землю из этого места использовали для постройки теплопровода неподалеку. 

Выбраться из западни невысокому шведскому седану своим ходом не удалось, а после того, как карьер заполнила вода, сделать это было уже невозможно.

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В итоге сейчас это место обозначено на карте как остров Volvo. 

Фото:Google Maps

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