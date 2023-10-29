Volvo S80 застрял в необычном месте на 8 лет. Теперь все ищут его на Google Maps

Google Maps – это мощнейший картографический и навигационный инструмент, который позволяет найти практически любое место на карте и исследовать его с помощью функции Street View.

Не так давно благодаря этому сервису энтузиастами был обнаружен автомобиль Volvo S80, припаркованный на крошечном островке посередине озера. Утверждается, что машина стоит там уже более 8 лет. Но версии о том, как она там оказалась, сильно разнятся.

Речь идет о машине 2001 года выпуска, которая находится на маленьком искусственном острове из земли и камней в городе Оттава, США (штат Иллинойс) с 2015 года. Существовали предположения, что это какая-то промокомпания для фирмы, занимающейся продажей частных островов, но это не совсем так.

Седан был припаркован на этом месте еще до того момента, пока пространство вокруг не превратилось в огромное озеро, и приехал туда на своих четырех колесах.

По одной из наиболее достоверных версий, то ли ради шутки, то ли для того, чтобы наказать владельца S80, мешавшего работе строительной техники, водители экскаваторов аккуратно прокопали грунт вокруг Volvo, а землю из этого места использовали для постройки теплопровода неподалеку.

Выбраться из западни невысокому шведскому седану своим ходом не удалось, а после того, как карьер заполнила вода, сделать это было уже невозможно.

В итоге сейчас это место обозначено на карте как остров Volvo.