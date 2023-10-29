Следующая Toyota Camry (XV80) будет выглядеть совершенно по-новому (изображения)

Не так давно Toyota заинтриговала автомобильную общественность тизерами загадочного седана, который японцы собираются представить в ближайшее время.

Предполагается, что речь идет о новом поколении бестселлера Camry, который хоть и снят с производства на родине, но продолжит продаваться на рынках за пределами «Страны восходящего солнца».

Как изменится внешне «Камри» с переходом в новую генерацию показали дизайнеры студии «AutoYa». При создании рендеров они черпали вдохновение как с тизеров неназванного «тойотовского» седана, так и с других новых моделей компании.

Судя по получившимся изображениям, новая Camry получит полностью пересмотренный внешний облик. Спереди у машины появятся C-образные светодиодные фары, более высокий капот, а также широкий шестиугольный воздухозаборник посередине бампера и фальшвоздуховоды по его бокам.

По версии независимых автомобильных художников, машину ждет появление новых боковин, которые лишатся выштамповок сверху, плюс другой кормы, но ее на рендерах пока не показали.

Технические подробности о Camry (XV80) пока засекречены, но ходят слухи, что машина увеличится в размерах, и ее длина составит без малого 5 метров (прибавка к предшественнику окажется равна 72 мм).

По одной из версий одного из японских СМИ, под капотом 4-дверки может разместиться гибридная силовая установка на базе 2,5-литрового двигателя (совокупная мощность ДВС и электромотора составит 236 л.с.).

В качестве альтернативы выступит 2,4-литровый «гибрид», предназначенный для версии TRD. Сейчас он используется в современной версии Toyota Crown, где выдает 340 лошадиных сил.

Сроки премьеры новой «Камри» пока не обозначены, но, скорее всего, машину покажут уже в ближайшие несколько месяцев, а продажи автомобиля начнутся ближе к середине 2024 года как машины 2025 модельного года.