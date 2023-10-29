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Следующая Toyota Camry (XV80) будет выглядеть совершенно по-новому (изображения)

Продажи седана начнутся в середине следующего года как машины 2025 модельного года 

Текст: Алексей Шмидт
all new 2025 toyota camry xv80 features a simple yet tasty imaginary redesign 15

Не так давно Toyota заинтриговала автомобильную общественность тизерами загадочного седана, который японцы собираются представить в ближайшее время.

Предполагается, что речь идет о новом поколении бестселлера Camry, который хоть и снят с производства на родине, но продолжит продаваться на рынках за пределами «Страны восходящего солнца».

all new 2025 toyota camry xv80 features a simple yet tasty imaginary redesign 7

Как изменится внешне «Камри» с переходом в новую генерацию показали дизайнеры студии «AutoYa». При создании рендеров они черпали вдохновение как с тизеров неназванного «тойотовского» седана, так и с других новых моделей компании. 

all new 2025 toyota camry xv80 features a simple yet tasty imaginary redesign 14

Судя по получившимся изображениям, новая Camry получит полностью пересмотренный внешний облик. Спереди у машины появятся C-образные светодиодные фары, более высокий капот, а также широкий шестиугольный воздухозаборник посередине бампера и фальшвоздуховоды по его бокам. 

По версии независимых автомобильных художников, машину ждет появление новых боковин, которые лишатся выштамповок сверху, плюс другой кормы, но ее на рендерах пока не показали. 

all new 2025 toyota camry xv80 features a simple yet tasty imaginary redesign 17

Технические подробности о Camry (XV80) пока засекречены, но ходят слухи, что машина увеличится в размерах, и ее длина составит без малого 5 метров (прибавка к предшественнику окажется равна 72 мм). 

all new 2025 toyota camry xv80 features a simple yet tasty imaginary redesign 11

По одной из версий одного из японских СМИ, под капотом 4-дверки может разместиться гибридная силовая установка на базе 2,5-литрового двигателя (совокупная мощность ДВС и электромотора составит 236 л.с.).

В качестве альтернативы выступит 2,4-литровый «гибрид», предназначенный для версии TRD. Сейчас он используется в современной версии Toyota Crown, где выдает 340 лошадиных сил. 

Сроки премьеры новой «Камри» пока не обозначены, но, скорее всего, машину покажут уже в ближайшие несколько месяцев, а продажи автомобиля начнутся ближе к середине 2024 года как машины 2025 модельного года.  

Фото:AutoYa

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