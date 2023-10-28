Раскрыты 4 важные автомобильные премьеры, которые стоит ждать в ноябре 

Предпоследний месяц 2023 года принесет с собой несколько долгожданных премьер автомобилей в различных сегментах. На ноябрь запланировано сразу четыре крупных релиза, как минимум пара из которых обещают оказаться интересны в том числе и для российских покупателей. Обо всех них в материале Daily-Motor.Ru.

Рестайлинг Mercedes-Benz GLE

Дата дебюта: 2 ноября

В начале следующего месяца Mercedes-Benz представит новый вариант GLE с индексом 450d, который заменит действующую версию 400d. Модификации 300d и 450 останутся в строю, но получат электрический довесок в виде стартер-генератора на 48 В, увеличивающим мощность на 20 лошадиных сил и 200 Нм.

Внешне кроссовер должен получить обновленный передний бампер, светодиодные фары, лекгосплавные колесные диски и другие задние фонари. В салоне ожидается появление новых материалов отделки, мультируля, напоминающего рулевое колесо в S-Class, а также передовой системы активного круиз-контроля Distronic Plus и обновленной мультимедийной системы MBUX.

Mercedes-AMG C43

Дата дебюта: 2 ноября

Еще одна новинка Mercedes-Benz, которая возвращается в новой версии в поколении W206.

У машины будет фирменная радиаторная решетка AMG Panamericana, выступающие воздухозаборники на переднем бампере, адаптивные светодиодные фары, характерные для версии AMG юбки, глянцевые черные наружные зеркала, 18-дюймовые колеса, новый задний бампер с диффузором и четыре выхлопных патрубка.

Под капотом расположится 2-литровый 4-цилиндровый бензиновый турбомотор со стартер-генератором, выдающий 402 лошадиные силы и 500 Нм. В качестве трансмиссии выступит 9-диапазонная автоматическая коробка передач с функцией «Race Start».

Новый Skoda Superb

Дата дебюта: 2 ноября

Одна из самых интересных мировых премьер этой осени. Несмотря на то, что официальные эскизы свежего «Суперба» уже представлены, подробности о машине всё ещё не раскрыты. Предполагается, что продажи автомобиля стартуют в начале 2024 года.

Машина получит значительные изменения как во внешности, так и в интерьере. Чешскую новинку предложат с широким списком двигателей, в числе которых окажутся бензиновые, дизельные и гибридные агрегаты, оснащенные автоматической коробкой передач.

Новый Dacia Duster (Renault Duster)

Дата дебюта: 29 ноября

Новое поколение бестселлера Duster, который долгое время оставался одним из самых популярных кроссоверов в России. Свежая генерация этого «паркетника» обещает более брутальный дизайн и качественный интерьер по сравнению с предшественником.

На мировом рынке новый Duster собираются продавать с тремя вариантами бензиновых моторов, включая литровый турбомотор, гибрид на базе 1,2-литрового ДВС и 1,3-литровый «наддувный» агрегат.