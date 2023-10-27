За гибридным внедорожником Tank 400 выстроились очереди

В начале октября стало известно о том, что компания Tank начинает продажи в Китае новой версии внедорожника с индексом 400. Автомобиль был создан на базе полноприводной гибридной архитектуры Hi4-T, которая обеспечивала ему совокупный запас хода до 800 километров.

Прошло меньше месяца и головной офис Great Wall, владеющий брендом Tank, поделился впечатляющей для компании статистикой собранных заказов на новый гибридный «Танк».

Согласно информации, раскрытой пресс-службой компании, за неполный октябрь в Китае удалось получить более 12 тысяч заявок на приобретение Tank 400 Hi4-T, что является впечатляющим показателем даже по сравнению с уже больше года продающимся бестселлером марки Tank 300.

Высокий спрос на машину привел к тому, что за ней начали образовываться очереди, поскольку еженедельные заказы продолжают расти.

Напомним, Tank 400 Hi4-T представляет собой внедорожник, работающий на бензиновом 2-литровом турбомоторе и электротяге, обеспечиваемой электромотором со встроенным в него девятидиапазонным «автоматом». Суммарная отдача такого тандема равна 408 лошадиным силам, а пиковый крутящий момент составляет 750 Нм.

Длина машины – 5 метров, ширина – 2 метра, а высота – 1,9-метра. Расстояние между осями равно 2,8-метрам.

Исключительно на электротяге гибридный Tank 400 способен преодолеть более 105 километров (по циклу WLTC), а совокупная дальнобойность машины составляет 800 км.

Автомобили компании Tank сейчас продаются, в том числе и в России, но модельная линейка этого бренда включает в себя пока только две машины – Tank 300 и Tank 500.