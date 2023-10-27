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Новый вместительный симбиоз минивэна и внедорожника Toyota X-Van Gear показали вживую 

Его серийная версия может появиться в ближайшие годы

Текст: Ростислав Архипов
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Когда покупателю нужен автомобиль с тремя рядами сидений, то выбор ограничивается машинами из сегмента минивэнов или SUV (кроссоверы и внедорожники). Новый концепт-кар Toyota, получивший имя X-Van Gear Concept, является ответом на эту дилемму. Накануне его официально показали в стенах Токийского автосалона (Japan Mobility Show).

Прототип, продемонстрированный вживую на выставке, призван показать вариант автомобиля, который помимо просторного салона может похвастать еще и неплохими внедорожными характеристиками.

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Внутри машины реализован модульный интерьер, предназначенный для семейных поездок и активного отдыха. Трехрядная компоновка позволяет уместить в X-Van Gear до шести человек, а кресло переднего пассажира обладает поворотным механизмом, что создает комфортное и удобное пространство для всех «седоков», похожее на гостиную.

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Сиденья заднего ряда в случае необходимости можно использовать в качестве стола для пикника или импровизированных обедов на ходу.

В Toyota заявляют, что для машины предусмотрено сразу шесть различных конфигураций сидений, так что интерьер X-Van Gear можно адаптировать почти к любым потребностям. 

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У симбиоза минивэна и внедорожника от «Тойоты» отсутствуют задние стойки, что упрощает посадку и высадку пассажиров, а также облегчает погрузку и разгрузку машины. 

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Длина X-Van Gear составляет 5,2-метра, ширина – 1,9-метра, а высота – почти 2 метра. Таким образом, он компактнее, чем модель Toyota Sienna, что делает его идеальным для маневров в пределах узких городских улиц или поездок по бездорожью.

Подробностей о том, на какой платформе был построен автомобиль, японцы пока не раскрывают, но не исключают, что в ближайшие годы у X-Van Gear Concept может появиться серийное воплощение.

Фото:CarBuzz

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