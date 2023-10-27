Раскрыты две долгожданных новинки Hyundai, которые появятся в 2024 году

Южнокорейский автомобильный гигант Hyundai обладает амбициозным планом по выпуску новых моделей в ближайшие годы. Среди них реформенные версии моделей Creta, Alcazar и Kona EV, а также новое поколение субкомпактного «паркетника» Venue, дебют которого запланирован на 2025 год.

Корейцы не скрывают стремление к электрификации и готовы подтвердить это в предстоящих релизах, включая Creta EV и Exter EV. Оба автомобиля находятся уже на горизонте, но конкретных сроков их премьеры пока нет. Зато известно, какие две долгожданные модели точно покажут в 2024 году.

Обновленная Hyundai Creta

Рестайлинговая «Крета» должна дебютировать в январе 2024 года, после чего поступит в продажу на ряде рынков. Габариты кроссовера останутся неизменными, зато поменяется дизайн. Машине достанется экстерьер, роднящий ее с большим кроссовером Palisade.

Модернизация включит в себя появление у бестселлера Hyundai новой радиаторной решетки с кубообразными деталями, вертикально расположенных фар, а также более привлекательных дневных ходовых огней.

Внутри машины ожидается установка 10,25-дюймовой цифровой панели приборов, а под капотом несколько вариантов силовых агрегатов, включая бензиновый «атмосферник», турбомотор и «дизель».

Hyundai Verna/Solaris N Line

Вместе с «Кретой» в 2024 году Hyundai собирается представить еще один седан, который на ряде рынков известен под названием Solaris. Речь идет о специальной версии модели Verna с приставкой N Line. Тестовые прототипы таких четырехдверок уже активно колесят по дорогам общего пользования, частично раскрывая этот проект компании.

Предполагается, что Verna/Solaris N Line будут иметь ряд отличий от обычных седанов. Главные из них – это внешние элементы, придающие машинам спортивности. В их числе должны оказаться красные тормозные суппорты, легкосплавные колесные диски агрессивного дизайна, а также специальный обвес.

Технически машины не изменятся и будут комплектоваться двигателем, который является прерогативой «топовых» комплектаций этой модели. Его мощность в зависимости от рынка может достигать отметки в 160 лошадиных сил.