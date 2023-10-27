Kia выложила официальные изображения нового Carnival

Несколько дней назад в Сеть утекли фотографии обновленного минивэна Carnival, сделанные в ходе его рекламных съемок, а теперь Kia опубликовала официальные изображения новинки, демонстрирующие экстерьер машины со всех сторон.

Модель Carnival появилась в линейке «Киа» в далеком 1998 году. Актуальное поколение автомобиля производится с 2020 года. Судя по фирменным картинкам, рестайлинг привнесет во внешний облик минивэна существенные изменения.

Основная часть из перемен придется на «передок» и корму, где появятся другой капот, радиаторная решетка, бампера и светотехника. При этом боковины кузова останутся прежними.

Как будет выглядеть интерьер нового Carnival в Kia пока предпочли не показывать, оставив эту деталь «на потом». Впрочем, уже сейчас понятно, что внутри машины практически наверняка будет установлен новый сдвоенный экран мультимедийной системы и цифровой комбинации приборов (оба по 12 дюймов), а также появятся более качественные материалы отделки и расширенное оснащение.

Технически машина не изменится и будет построена на той же платформе N3, что и раньше. Линейка двигателей минивэна включит в себя прежние 3,5-литровый бензиновый V6 и 2,2-литровый «дизель», а также, возможно, новый гибридный вариант на базе 1,6-литрового турбомотора. В качестве трансмиссии выступит восьмидиапазонный «автомат».

Полноценная премьера нового Kia Carnival может состояться уже в ближайшие несколько недель.