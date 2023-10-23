Новый Kia Carnival случайно «засветился» во время рекламных съемок

Минивэн Kia Carnival дебютировал в конце 90-х годов прошлого столетия и с тех пор неплохо показал себя с точки зрения продаж. Жизненный цикл модели несколько раз продлевался, а актуальное поколение дебютировало три года назад, так что сейчас подходит время его планового рестайлинга.

Как будет выглядеть новый Carnival удалось раскрыть корейским фотошпионам, которые случайно заметили машину во время рекламных съемок. Разумеется, в моменты прокатки машины на видео ее кузов был полностью лишен камуфляжа, раскрыв ряд интересных изменений в дизайне.

Как видно на сделанных снимках, «Карнивал» переживет не легкий фейслифтинг, а полноценный рестайлинг. Передняя и задняя части кузова вэна выглядят как полностью новые, а боковой профиль получит хоть и небольшие, но перемены.

Очевидно, что при создании экстерьера машины дизайнеры черпали вдохновение с новых электрических моделей Kia, таких как EV9 и EV5.

Спереди у Carnival появятся стильные вертикальные фары и L-образные светодиодные дневные ходовые огни, а также иная радиаторная решетка, тогда как сзади сохранится световая полоса, но теперь она будет проходить по всей ширине кормы и станет гораздо тоньше, чем была ранее.

Как поменяется техническая сторона машины пока неизвестно, но, скорее всего, если изменения и будут, то окажутся минимальными.

Автомобиль сохранит платформу N3, а также актуальную моторную гамму, сейчас включающую в себя бензиновый и дизельный двигатели, агрегатированные 8-диапазонной автоматической трансмиссией и передним приводом.