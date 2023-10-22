Копию машины из комедии «Тупой и еще тупее» хотят продать минимум за 1,8 миллиона рублей

Автомобили из фильмов с годами получают статус культовых, особенно когда речь заходит не об обычных машинах, а о тех, которые были созданы специально для кино. Одним из них является знаменитый «Собакомобиль», на котором передвигались герои американской комедии из 90-х «Тупой и еще тупее».

Копию этого авто накануне выставили на продажу на аукционе «Cars and Bids». Мохнатый фургон создан для того, чтобы осуществлять в нем услуги груминга.

Под меховым покрытием скрывается фургон Ford E-150 Econoline 1993 года выпуска. То есть точно такой же автомобиль, как в фильме «Тупой и еще тупее».

Машину завернули в коричневое ковровое покрытие и снабдили искусственными собачьими ушами, носом, языком и хвостом, что сделало ее практически идентичной киномобилю.

Сбоку на фургоне установлена табличка «Mutts Cutts», что также является отсылкой к автомобилю, на котором ездили герои Джима Керри и Джеффа Дэниелса.

Внутри реплика обладает ковровым покрытием передней панели и рулевого колеса, а также клеткой с муляжом птицы Пити с заклеенной скотчем головой.

Вместе с машиной продавец готов отдать копию минибайка, также засветившегося в фильме, плюс реплику черного портфеля, с которого начинается сюжет киноленты.

Стоит столь качественная копия «Собакомобиля» из знаменитой комедии недешево. Последней ставкой на момент публикации этого материала на аукционе была сумма в 19 тысяч 250 долларов, что соответствует 1 миллиону 840 тысячам рублей по текущему курсу. Торги завершатся через четыре дня.