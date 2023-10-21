Renault построила мобильную студию звукозаписи для рэперов

Легкие коммерческие автомобили известны своей универсальностью, но Renault вывела это на совершенно новый уровень, построив на базе своего коммерческого фургона Master мобильную звукозаписывающую студию. Автомобиль получил название Sound Truck и предназначен для рэп-музыкантов, обладая всем необходимым оборудованием для записи треков.

Проект реализовывался при участии компании Red House, которая специализируется на архитектурной акустике. Работы с кузовом взяла на себя фирма Procar.

В итоге получился автомобиль, в котором задний осек предназначен не для перевозки грузов, а для того, чтобы создавать в нем потенциальные хиты. Его объем равен 9 кубическим метрам, а длина составляет 3,7-метра, ширина – 1,8-метра, высота – 2-метра.

Используя каждый сантиметр доступного пространства авторам проекта удалось втиснуть в машину все необходимое оборудование в две отдельные комнаты (для записи вокалиста и аппаратная для звукорежиссёра), расположенные за водительской кабиной.

Самой сложной задачей при создании такой необычной машины был высокий вес качественной звукоизоляции, но эту задачу удалось решить используя экологически чистые материалы.

Внутри задействовали дерево и фиолетовую ткань, подчеркнув индивидуальной подсветкой. Для продюсера выделили вращающееся кресло с доступом к выполненному на заказ столу со студийными мониторами, ПК и консолью, а сзади установили диван с подушкой в форме логотипа Renault.

В качестве последнего штриха на машину была нанесена черная ливрея, украшенная серебристой графикой и золотыми граффити, соответствующими музыке, которую будут записывать внутри.