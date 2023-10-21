Королевский Range Rover с пробегом 180 тысяч км продадут на аукционе

В Сети появилось интересное объявление о продаже Range Rover третьей генерации. Кроссовер был выпущен в 2004 году, и гораздо более интригующим в его истории является тот факт, что он принадлежал королевской семье в Великобритании. А за его рулем однажды даже засветилась сама королева Елизавета II.

Автомобиль изготовлен подразделением SVO (Special Vehicle Operations) британской марки и отличается особым зеленым цветом с бежевым салоном, а также несколькими специальными дополнениями.

Некоторые из них представляют собой скрытую светотехнику, чехлы на сиденьях, барьер безопасности для собак сзади плюс отдельные кнопки для задних стекол каждой из дверей и поручни для пассажиров на задних сиденьях, которые работают в паре с боковыми подножками, помогающими при входе и выходе из автомобиля.

Как можно догадаться, внедорожник обслуживался по всем рекомендациям производителя, и в последний раз ТО он проходил в июле этого года.

Под капотом машины работает 4,4-литровый бензиновый мотор, выдающий 282 лошадиные силы, который, согласно показаниям на одометре, проработал почти 180 тысяч километров.

Торги должны пройти в ближайшие дни. Предположить какой окажется итоговая цена лота до их начала не берутся даже эксперты.