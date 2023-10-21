Toyota Land Cruiser станет электрическим: вот как он будет выглядеть

Внедорожник Land Cruiser является одной из самых знаменитых моделей в линейке Toyota, которая всегда шла по консервативному пути и за это нравилась покупателям. Но вскоре все изменится. По крайней мере в Toyota не исключают такой вариант.

В преддверии мероприятия Japan Mobility Show 2023 в Токио японцы опубликовали первые официальные изображения концепта Land Cruiser Se – полностью электрической версии легендарного внедорожника.

Подробностей о проекте не так много, как хотелось бы, но определенная картина уже вырисовывается. Автомобиль будет представлять собой 3-рядный семиместный электрокар с трехметровой колесной базой, который окажется даже крупнее оригинального Land Cruiser 250.

Главным отличием от классического «Ленд Крузера» станет концепция машины. Это будет уже не рамный внедорожник, а автомобиль с несущим кузовом. За счет такого решения в Toyota хотят заметно улучшить управляемость авто, но, разумеется, в ущерб характеристик на бездорожье.

Кроме того, японцы утверждают, что электрический вездеход сможет похвастать высоким крутящим моментом.

Судя по первым изображениям, «батарейному» Land Cruiser достанется дизайн, ранее реализованный в электрических моделях Toyota, включая седан bZ3 и bZ4X. У машины будет узкая оптика, заглушка вместо радиаторной решетки, а также сквозные светодиодные задние фонари и скрытые в кузове дверные ручки.

Официальная премьера концепта Land Cruiser Se состоится на автосалоне в Токио, который пройдет с 25 октября по 5 ноября.