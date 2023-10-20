Новая Hyundai Creta появится в январе 2024 года – что о ней известно

Самый популярный кроссовер в линейке компании Hyundai на мировом рынке – компактный «паркетник» Creta – готовится пережить обновление. Накануне стало известно о том, когда стоит ждать появления такого автомобиля, а также некоторые интересные подробности, касающиеся изменений в этой модели.

Согласно новой информации, премьера реформенной Creta состоится в начале 2024 года (ориентировочно в январе). В продажу модернизированный кроссовер поступит месяцем спустя. Первым рынком для него станет индийский.

Предполагается, что экстерьер машины претерпит значительные изменения и будет черпать вдохновение с внедорожника Palisade, который продается в том числе и в России.

Основные перемены произойдут с передней частью «паркетника», которой достанется совершенно новая радиаторная решетка с кубообразными деталями и вертикально расположенные фары с раздельным рисунком, а также светодиодные ДХО в стиле того же «Палисад». Передний бампер также обновится, тогда как боковой профиль, скорее всего, остается без изменений.

Что касается кормы машины, то ее ждет появление недавно разработанных светодиодных фонарей и модернизированного бампера.

Габариты автомобиля останутся прежними, а в салоне будет установлена полностью цифровая комбинация приборов диагональю 10,25-дюйма, которая ранее досталась обновленному Seltos.

В список оснащения новой Creta также войдут: беспроводная зарядка для смартфона, климат-контроль, акустическая система Bose, панорамный люк в крыше, зарядки USB Type-C для задних пассажиров, система электронного контроля устойчивости, мониторинга давления в шинах, а также датчики парковки и шесть подушек безопасности.

Технически Creta останется прежней и в Индии будет продаваться с той же линейкой двигателей, что и раньше, включая 1,5-литровые бензиновые и дизельные моторы на 115 «сил». Впрочем, в качестве одного из новых агрегатных вариантов для нее называют также 1,5-литровый бензиновый турбомотор от Verna, выдающий 160 лошадиных сил, агрегатированный коробкой передач DCT.

Полноценные подробности о том, как изменится Creta с обновлением, станут известны не раньше начала следующего года.