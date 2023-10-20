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Редкий внедорожник «УАЗ» почти без пробега продают по цене новой Lada Granta

Это прародитель современного «Патриота»

Текст: Михаил Романченко
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До появления в линейке компании «УАЗ» ее неоспоримого бестселлера «Патриот» ульяновский автозавод предлагал несколько внедорожников, которые выпускались небольшими тиражами. Одним из последних среди них, ставшим фактически прародителем модели Patriot, был внедорожник УАЗ-31622 «Симбир».

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Именно этот автомобиль недавно появился в продаже в России, но не в традиционном для него сильно поношенном состоянии, а практически в новом.

Редакция Daily-Motor.Ru обнаружила объявление, в котором предлагается приобрести внедорожник УАЗ-31622.

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Утверждается, что это машина 2001 года выпуска, которая долгое время находилась на хранении и пребывает в состоянии нового авто. Вот как описывает автомобиль сам продавец:

«Без ржавчины. Салон в заводском целлофане, люк, центральный замок, двигатель инжектор, зимние колеса».

Особенностью конкретно этого внедорожника «УАЗ» является тот факт, что с 2001 года на нем практически не ездили. Машина обладает пробегом всего в 5 тысяч километров и, как уверяет продавец, эта цифра является абсолютно реальной.

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До наших дней автомобилю удалось сохраниться благодаря тому, что на нем был сделан антикор. Внедорожник пережил полное техническое обслуживание и готов к эксплуатации. 

Под капотом установлен 2,7-литровый бензиновый мотор, выдающий 133 лошадиные силы. Трансмиссия – МКПП. Привод – полный.

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Что касается цены, то за машину продавец планирует выручить 850 тысяч рублей, что сопоставимо с ценой новой Lada Granta. 

Источник:Авито
Фото:УАЗ и автора объявления

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