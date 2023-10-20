В России появился зарубежный аналог Lada Vesta за 1 миллион рублей

Иранский автопроизводитель Iran Khodro, несмотря на полуторагодовалые слухи, до сих пор не организовал официальные поставки своих автомобилей в Россию. Так что вместо него это начали делать параллельные импортеры. Накануне выяснилось, что в России появился один из седанов этой марки, который является аналогом Lada Vesta, но стоит значительно дешевле.

По информации Daily-Motor.Ru, в Россию ввезли партию новых седанов Iran Khodro Dena+. Машины 2023 года выпуска предлагает сейчас как минимум один крупный мультибрендовый дилер в стране.

Это седаны, оснащенные бензиновым 1,7-литровым мотором мощностью 115 лошадиных сил. Ассистирует ему механическая коробка передач и передний привод.

В базовый арсенал Dena+ входят: обогрев заднего стекла, регулировка передних сидений по восьми направлениям, полноценный сенсорный дисплей на центральной консоли, система навигации, климат-контроль, камера заднего вида, задний датчик парковки, электростеклоподъемники на всех дверях и велюровый салон.

Напомним, IKCO Dena+ появился в Иране в 2017 году и представляет собой обновленный вариант обычной 4-дверки Dena. От исходника машина отличается собственными дверями и светотехникой.

Машина спроектирована на устаревшей платформе Peugeot 405 образца 1987 года. Длина седана равна 4,5-метрам, ширина – 1,7-метрам, высота – 1,4-метрам, а размер колесной базы составляет 2,7-метра, что сопоставимо с габаритами Lada Vesta.

Зато стоит иранская четырехдверка заметно дешевле российского конкурента. Если за обновленную «Весту» с учетом всех маркетинговых предложений сейчас просят минимум 1 миллион 239 тысяч 900 рублей (согласно РРЦ), то параллельно импортированный IKCO Dena+ оценен в РФ почти на четверть меньше. Стоимость ближневосточного седана начинается с отметки в 1 миллион 49 тысяч рублей.