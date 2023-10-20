Новая система предупреждения сонливости в Tesla считает зевоты и моргания водителя

Компания Tesla продолжает работать над улучшением показателя безопасности своих автомобилей, запуская все новые и новые инновационные системы. Последняя из них направлена на контроль за сонливостью водителя.

Используя камеру в салоне машина следит за тем, чтобы водитель не заснул за рулем, причем заходит настолько далеко, что контролирует этот процесс анализируя его зевоту и моргания.

Технология предупреждения сонливости не является чем-то новым в автомобильной промышленности в целом, но в большинстве случаев она определяет уровень бдительности водителя на основании его нерегулярных действий на органы управления.

В случае с «Теслой» речь идет о совершенно ином виде контроля, включая подсчет и анализ количества зевот и морганий.

При обнаружении высокого уровня сонливости автомобиль отправляет предупреждение, которое остается на нем до тех пор, пока эти паттерны не перестанут повторяться.

Система появилась в новом обновлении для Tesla, вышедшем 17 октября. Первые водители, которые ее использовали, рассказывают, что могут отключить эту функцию в меню «Управление», однако система активируется снова в начале следующего сеанса вождения.

Напомним, это уже далеко не первая функция безопасности, которой наделена салонная камера в Tesla. С 2021 года она используется как система для наблюдения за отвлеченным вождением и следит за водителями, которые отводят взгляд от дороги или держат в руках смартфон.