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Самая бюджетная Tesla: в Сети показали электрокар Model 2 с ценой до 2,4 млн рублей

Его премьера может состояться уже в следующем году

Текст: Алексей Шмидт
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Одной из самых долгожданных новинок в линейке компании Tesla является самый недорогой автомобиль компании, который может получить название Model 2. Предполагается, что он произведет революцию как с точки зрения уровня мобильности, так и цены за подобного вида технику.

Как он будет выглядеть накануне показали независимые дизайнеры из Испании, сопроводив рендер новыми подробностями о модели.

После того, как Tesla разберется с поставками пикапа Cybertruck клиентам, инженеры американской марки тут же примутся за полностью другой проект.

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Бюджетный электромобиль, который построят на полностью новой платформе, позволяющей значительно упростить его производство. Точно такая же архитектура будет лежать в основе будущих роботакси.

Глава «Теслы» Илон Маск называет главной целью новинки компании не удивлять клиентов, а просто доставлять их из пункта А в пункт Б, но по-прежнему со вкусом. 

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Судя по первому рендеру, опубликованному испанскими независимыми художниками, машина может получить дизайн, схожий с другими автомобилями Tesla, и будет представлять собой небольшой хэтчбек. 

Автомобилю должна достаться батарея LFP емкостью более 50 кВт/ч, что позволит ему проезжать без подзаряда около 400 километров.

Официальная премьера Model 2 должна состояться до 2025 года. За машину собираются просить до 25 тысяч долларов или менее 2 миллионов 400 тысяч рублей по текущему курсу. 

Источник:Motor.es
Фото:Motor.es

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