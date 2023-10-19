Самая бюджетная Tesla: в Сети показали электрокар Model 2 с ценой до 2,4 млн рублей

Одной из самых долгожданных новинок в линейке компании Tesla является самый недорогой автомобиль компании, который может получить название Model 2. Предполагается, что он произведет революцию как с точки зрения уровня мобильности, так и цены за подобного вида технику.

Как он будет выглядеть накануне показали независимые дизайнеры из Испании, сопроводив рендер новыми подробностями о модели.

После того, как Tesla разберется с поставками пикапа Cybertruck клиентам, инженеры американской марки тут же примутся за полностью другой проект.

Бюджетный электромобиль, который построят на полностью новой платформе, позволяющей значительно упростить его производство. Точно такая же архитектура будет лежать в основе будущих роботакси.

Глава «Теслы» Илон Маск называет главной целью новинки компании не удивлять клиентов, а просто доставлять их из пункта А в пункт Б, но по-прежнему со вкусом.

Судя по первому рендеру, опубликованному испанскими независимыми художниками, машина может получить дизайн, схожий с другими автомобилями Tesla, и будет представлять собой небольшой хэтчбек.

Автомобилю должна достаться батарея LFP емкостью более 50 кВт/ч, что позволит ему проезжать без подзаряда около 400 километров.

Официальная премьера Model 2 должна состояться до 2025 года. За машину собираются просить до 25 тысяч долларов или менее 2 миллионов 400 тысяч рублей по текущему курсу.