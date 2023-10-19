Японцы превратили ржавый Toyota Land Cruiser 60 в идеальный электрический внедорожник

В семействе Toyota Land Cruiser еще нет внедорожника с нулевым уровнем выбросов, однако такие машины выпускают некоторые независимые японские компании. Одна из них взяла за основу своего проекта старую «шестидесятку» из 80-х, которая подверглась тщательной реставрации, а затем была переоборудована в электрический вездеход.

Создателями конкретно этого внедорожника является фирма Tonox, специализирующаяся на кузовных работах, которая объединила свои усилия с местной компанией Flex.

Их дебютный совместный проект представят на следующей неделе на автосалоне в Токио. А пока появились первые фотографии такого автомобиля и видеоролики о его создании.

Автомобиль-донор находился в удручающем состоянии, особенно кузов и ходовая часть, которые сильно пострадали от ржавчины. Японские специалисты демонтировали каждую деталь, устранив все недочеты, а там, где это не удалось, заменили компоненты на новые.

Шасси лестничной рамы и рессорная подвеска Land Cruiser 60, а также кузов были перекрашены, но остались верны классическому внешнему облику этой модели. А внешние доработки включили в себя лишь пару новых светодиодных фар, хромированные детали на радиаторной решетке и бамперах, а также набор легкосплавных колесных дисков под «ретро», обутых в «зубастые» шины.

Но главное изменение произошло под капотом. Вместо стандартного двигателя внутреннего сгорания Land Cruiser 60 получил электромотор.

Тяговую батарею инженеры разместили в специальном кожухе под грузовым отсеком, а дополнительные батареи расположили там, где оставалось место внутри машины.

Судя по видеороликам, выложенным в Сеть, Land Cruiser сохранил систему 4WD, при этом электромотор передает мощность либо на задние, либо на все четыре колеса.

Технические характеристики машины, включая ее мощность и запас хода, пока не раскрываются. Эту информацию обещают рассекретить в рамках «живой» премьеры автомобиля на предстоящем Japan Mobility Show.