В России появилась новая Tesla для детей

Одна из перспективных новинок компании Tesla – пикап Cybertruck – проектировался с учетом наличия в его оснащении необычной опции в виде электрического квадроцикла под названием Cyberquad.

Появление машины несколько задержалось, что заставило американцев выпустить дополнение к ней раньше времени. Этим летом Cyberquad появился в Китае, где вызвал ажиотажный спрос. А теперь его начали продавать и в России.

По информации Daily-Motor.Ru, как минимум несколько параллельных импортеров привезли в РФ из «Поднебесной» непрофильный продукт для Tesla продукт под названием Cyberquad. Длина такого квадроцикла со стальной рамой равна 1193 мм, ширина – 660 мм, а высота – 685 мм.

В качестве двигателя модель использует электрический агрегат на 350 Вт (0,5 л.с.), разгоняющий ее до максимальной скорости в 16 километров в час. Дальнобойность на полностью заряженном аккумуляторе равна 25 км.

Вот только ездить на Cyberquad смогут только дети. В инструкции утверждается, что модель предназначена для лиц возрастом от 8 до 12 лет и способна выдерживать вес максимум в 68 кг.

Разброс цен на детский квадроцикл велик. В зависимости от продавца за него просят от 280 тысяч до 680 тысяч рублей.