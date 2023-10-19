В России появился самый неломающийся автомобиль в 2023 году

Как и Toyota, компания Lexus уже давно не ввозит в Россию свои автомобили по официальным каналам. Вместо этого на наш рынок машины поступают по параллельным схемам, в которых сам автопроизводитель не принимает непосредственного участия.

Свежим пополнением дилерских центров недавно стала партия кроссоверов Lexus, которые являются особенными. Речь идет о машинах, считающихся самыми крепкими в 2023 году.

Daily-Motor.Ru связался с несколькими столичными и региональными дилерами «Лексус», выяснив, что недавно в их распоряжении прибыла свежая партия кроссоверов Lexus RX. Это автомобили пятого поколения, выпущенные в 2023 году, которые были ввезены из нескольких стран, в том числе из Китая.

В арсенал таких «Лексусов» входят как обычные бензиновые моторы, так и инновационные гибридные силовые агрегаты. Самые производительные версии силовых установок обеспечивают RX разгон с места до 100 километров в час всего за 6,2-секунды.

Интересная особенность этой модели Lexus заключается в том, что ее считают самым неломающимся автомобилем в 2023 году.

Согласно исследованию международного агентства «J.D.Power» под названием «Dependability Survey 2023» именно RX является самой надежной машиной в текущем году, разделив эту позицию с более бюджетным кроссовером Toyota C-HR.

Благодаря беспроблемности этой модели Lexus удалось завоевать первую строчку в списке автопроизводителей, выпускающих самые надежные автомобили, опередив Genesis и Kia.

Цены на новые Lexus RX, поступившие в РФ по параллельному импорту, начинаются от 7 миллионов 240 тысяч рублей, но в отдельных случаях (в зависимости от дилера, уровня оснащения и комплектации) могут превышать отметку в 12 миллионов рублей.