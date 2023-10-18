Новый кроссовер Lada B+ назовут сами россияне 

О том, что «АвтоВАЗ» собирается выпустить новый кроссовер, который будет построен на платформе Lada Vesta, стало известно еще в конце прошлого года.

С тех пор подробностей о перспективном проекте российского автогиганта практически не было, но накануне «вазовцы» анонсировали конкурс, в котором название для нового «паркетника» Lada будут выбирать сами россияне.

Согласно условиям, итоговое имя для еще пока несуществующего автомобиля, который сама компания окрестила как городской кроссовер B+ класса, должно отвечать нескольким критериям, включая соответствие бренду, культуре русского человека, а также наличию в слове максимум шести букв и так далее.

Предложения «АвтоВАЗ» будет принимать с сегодняшнего дня 18 октября по 25 октября 2023 года.

Ранее сообщалось, что кроссовер Lada на базе «Весты» будет иметь длину примерно в 4400 мм, а расстояние между его осями окажется равно около 2500-2600 мм.

У автомобиля будет точно такое же основание кузова, что и у Vesta, но его верхнюю часть построят с нуля.

«Паркетник» собираются подготовить в течение 2024 года, после чего провести все его испытания, чтобы запустить производство к концу 2025 года.