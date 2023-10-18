У Toyota Hiace будет электрическая версия: раскрыты подробности

Нравится это кому-то или нет, но в современном мире все машины рано или поздно будут работать на электричестве. Причем речь идет не только о массовых авто, но и о коммерческом транспорте. Разумеется, Toyota об этом известно и в последнее время этот японский автогигант удваивает свои усилия в области электрических коммерческих автомобилей.

Накануне руководство компании дало сразу несколько намеков на то, чего можно ожидать от экспозиции марки на предстоящей выставке в Токио (Japan Mobility Show 2023). Одним из них стал фургон Hiace, но не обычный, а полностью электрический.

Первые изображения автомобиля уже выложены в Сеть и на них машина выглядит максимально футуристично. Из-за того, что это электромобиль, традиционной радиаторной решетки у него нет. Вместо нее установлена специальная заглушка, перетекающая в узкую светодиодную оптику.

Кроме того, машине достался внедорожный обвес из неокрашенного пластика, а также необычные задние фонари, разделенные на четыре части.

Концепт предназначен для коммерческого использования, поэтому ни о какой роскоши внутри не может идти и речи. Во всяком случае все выглядит настолько просто, насколько это возможно.

Отсутствует даже пассажирское сиденье, что позволяет максимально задействовать каждый кусочек пространства.

При этом в Toyota заявляют, что в электрическом фургоне можно будет перевозить предметы длиной до 3,5 метра.

Никаких подробностей о силовом агрегате машины пока нет, поэтому мощность и запас хода Hiace BEV еще предстоит узнать. Ожидается, что эту информацию раскроют в ближайшее время на выставке в столице Японии.

Серийная версия «батарейного» фургона Toyota появится через несколько лет – ориентировочно в 2025-2026 годах.