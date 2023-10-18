Самый маленький кроссовер Hyundai едет в Европу: первые фото

Компания Hyundai представила свой новый ультра-компактный кроссовер Casper в 2021 году. Автомобиль оказался популярным, но до сих пор продавался исключительно на южнокорейском рынке, хотя изначально модель была заявлена как глобальная. Но вскоре машину ждет вояж за пределы родной страны, причем сразу в Европу.

Тестовые прототипы Hyundai Casper, адресованные «Старому Свету», накануне попались в объективы фотошпионов корейского издания «The Korean Car Blog». На них оказался показан электрический вариант «паркетника», да еще и с удлиненной колесной базой.

В основе машины будет лежать та же платформа K1, разработанная инженерами Hyundai Motors, что и в случае с корейским «Каспером».

Учитывая плотный камуфляж, можно ожидать, что кроссовер ждут определенные изменения по части дизайна, хотя через брезентовую маскировку пока проглядываются как минимум та же радиаторная решетка и фары, что и в оригинальной модели.

Напомним, обычный Casper обладает длиной в 3,6-метра, а также шириной и высотой в 1,6-метра. В качестве двигателя в нем используется литровый 3-цилиндровый бензиновый агрегат в атмосферной и турбированной версии, выдающий 67 и 100 лошадиных сил соответственно.

Какая силовая установка будет приводить в движение электрический Casper для Европы пока неизвестно, но не исключено, что ее могут позаимствовать у кейкара Kia Ray, недавно пережившего обновление.

Мощность электромотора этой модели, напомним, составила 87 лошадиных сил, а в качестве тяговой батареи был задействован аккумулятор емкостью 35,2 кВт/ч.