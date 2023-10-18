Кроссовер Honda Passport сменит поколение в 2024 году: что в нем изменится

В линейке автомобилей Honda кроссовер Passport (не путать с рамным внедорожником близнецом Isuzu Rodeo) появился в 2018 году, став чем-то вроде укороченной версии 3-рядного «паркетника» Pilot.

В 2021 году машина пережила небольшое преображение, которое почти никак не сказалось ни на ее дизайне, ни на технической части. Но подошел черед смены поколений, а это значит, что вскоре Passport ожидает более существенная модернизация.

Какие изменения можно ждать от следующей генерации японского вседорожника продемонстрировали независимые дизайнеры с YouTube-канала «Q Cars». В своей работе они черпали вдохновение с недавно пережившего обновление Pilot, а также тестовых прототипов Passport, которые уже полгода попадаются в объективы фотошпионов.

Судя по выложенным в Сеть рендерам, новый «Пасспорт» должен обзавестись новым экстерьером, который окажется смесью уже вышеназванного Pilot и электромобиля Prologue.

У машины появятся узкие фары и широкая, гораздо более вписывающаяся в общий дизайн радиаторная решетка, а также бампер сложной формы, рейлинги на крыше, пластиковый обвес по периметру кузова и большие колесные диски.

Радикальные перемены ждут машину и сзади, где многоугольные задние фонари заменят на широкие прямоугольные блоки, а также перекроят пятую дверь, установят на бампер новую серебристую накладку и заменят круглые патрубки выхлопной системы на прямоугольники.

Как изменится интерьер автомобиля на рендерах не показали, но внутри стоит ждать как минимум появления нового «торпедо», цифровой комбинации приборов и иного дисплея мультимедийной системы.

Машину построят на той же платформе, что актуальный Pilot, а это значит, что под ее капотом расположится мотор V6 с индексом J35Y8. Его особенностью является отсутствие VTEC и мощность в 285 лошадиных сил (355 Нм).

Премьера нового Passport состоится в конце 2024 года. В продажу автомобиль поступит в 2025 году.