Взгляните на самый дорогой ВАЗ-2101 в России: это 40-летняя «копейка» с телевизионной историей

Объявлений о продаже автомобилей ВАЗ-2101 на российской «вторичке» сейчас хоть отбавляй, но конкретно это предложение можно назвать особенным, причем сразу по нескольким причинам. Во-первых – автомобиль, выставленный на «Авито», является телезвездой, а во-вторых – это самая дорогая «копейка» на сегодняшний день в России.

Речь идет о машине ВАЗ-2101 желтого цвета, которая принимала участие в съемках популярного детского юмористического киножурнала «Ералаш».

Автомобиль засветился в одном из эпизодов этого сериала и даже сохранил номера, которые использовались на машине во время появления на телеэкранах страны.

За седан, выпущенный в 1983 году, собираются выручить 7 миллионов 700 тысяч рублей.

В описании к объявлению продавец утверждает, что эта цена за автомобиль ВАЗ-2101 является самой высокой в России, а также заявляет, что он является вторым хозяином этой машины.

За 40 лет «копейка» из Ералаша накатала 76 тысяч километров пробега и ее актуальный владелец готов подтвердить, что эта цифра является оригинальной:

«Продают личный свой автомобиль! Я 2 хозяин! Пробег оригинал. Авто ухоженное. Все в оригинале. Цена такая! Ценой не ошибся!».

Машина находится в Ставропольском крае. Продавец готов на торг, но только символический.