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Стали известны новые подробности о Toyota Mini Land Cruiser

Премьера бюджетной версии легендарного внедорожника состоится в 2024 году

Текст: Ростислав Архипов
Mini Land Cruiser Launch

Премьера нового поколения Toyota Land Cruiser состоялась в начале августа этого года. В рамках этого мероприятия представителями японской марки было сделано несколько интересных заявлений, согласно которым семейство внедорожников «Ленд Крузер» в ближайшем будущем будет расширено еще как минимум одной моделью, которая должна оказаться дешевле актуальных «вездеходов» с индексами 250 и 300. 

Свежими подробностями об этой новинке Toyota недавно поделилось индийское издание «IndianCarNews», сопроводив информацию компьютерной визуализацией машины от «BestCarWeb».

Toyota Mini Land Cruiser Rendered

По данным инсайдеров, дебют Toyota Land Cruiser Mini состоится в 2024 году. На японском рынке машину могут назвать Land Hopper, поскольку это наименование уже зарегистрировано в местных патентных органах. 

Автомобиль будет представлять собой уменьшенную версию Land Cruiser 250 с традиционными элементами дизайна этой модели, включая круглые фары, а также запасное колесо на задней двери, которое больше не устанавливается в «Ленд Крузеры».

Японские СМИ утверждают, что внедорожник спроектируют на рамном шасси GA-F, которое легло в основу машин 250-й и 300-й серии, внедорожника Sequoia, пикапов Tundra и Tacoma, а также нового Lexus GX.

Mini Land Cruiser Imagined

Продавать автомобиль собираются как с двигателями внутреннего сгорания (бензиновые и дизельные агрегаты), так и гибридными силовыми установками и даже в чисто электрической версии. 

Длина Mini Land Cruiser/Land Hopper составит 4,3-метра, ширина – 1,8-метра, а высота окажется около 1,9-метра. Таким образом, внедорожник окажется близок к популярному кроссоверу Corolla Cross. 

В продажу новинка «Тойоты» может поступить в конце 2024 – начале 2025 года и будет предлагаться не только в «стране восходящего солнца», но и на других, в том числе развивающихся рынках.

Источник:Indiacarnews
Фото:BestCarWeb

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