Стали известны новые подробности о Toyota Mini Land Cruiser

Премьера нового поколения Toyota Land Cruiser состоялась в начале августа этого года. В рамках этого мероприятия представителями японской марки было сделано несколько интересных заявлений, согласно которым семейство внедорожников «Ленд Крузер» в ближайшем будущем будет расширено еще как минимум одной моделью, которая должна оказаться дешевле актуальных «вездеходов» с индексами 250 и 300.

Свежими подробностями об этой новинке Toyota недавно поделилось индийское издание «IndianCarNews», сопроводив информацию компьютерной визуализацией машины от «BestCarWeb».

По данным инсайдеров, дебют Toyota Land Cruiser Mini состоится в 2024 году. На японском рынке машину могут назвать Land Hopper, поскольку это наименование уже зарегистрировано в местных патентных органах.

Автомобиль будет представлять собой уменьшенную версию Land Cruiser 250 с традиционными элементами дизайна этой модели, включая круглые фары, а также запасное колесо на задней двери, которое больше не устанавливается в «Ленд Крузеры».

Японские СМИ утверждают, что внедорожник спроектируют на рамном шасси GA-F, которое легло в основу машин 250-й и 300-й серии, внедорожника Sequoia, пикапов Tundra и Tacoma, а также нового Lexus GX.

Продавать автомобиль собираются как с двигателями внутреннего сгорания (бензиновые и дизельные агрегаты), так и гибридными силовыми установками и даже в чисто электрической версии.

Длина Mini Land Cruiser/Land Hopper составит 4,3-метра, ширина – 1,8-метра, а высота окажется около 1,9-метра. Таким образом, внедорожник окажется близок к популярному кроссоверу Corolla Cross.

В продажу новинка «Тойоты» может поступить в конце 2024 – начале 2025 года и будет предлагаться не только в «стране восходящего солнца», но и на других, в том числе развивающихся рынках.