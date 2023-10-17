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Россиянам предлагают купить легендарный Lamborghini Countach за 105 млн рублей

Это один из 237 экземпляров таких машин и единственный продающийся в России

Текст: Алиса Шашкова
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Появление на вторичном рынке страны объявлений о продаже суперкаров не редкость, но конкретно это предложение удивляет как своей уникальностью, так и итоговой ценой. 

Daily-Motor.Ru в ходе мониторинга популярных отечественных классифайдов выяснил, что в Москве продается редкий спортивный автомобиль итальянской компании Lamborghini. Речь идет о знаменитой модели Countach. 

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Машина 1982 года выпуска представлена в версии LP400S и оснащена 3,9-литровым бензиновым мотором, выдающим 375 лошадиных сил. Связку двигателю составляет механическая коробка передач, а также система заднего привода. 

По всей вероятности речь идет о последних экземплярах партии LP400S, которая до 1982 года включала в себя всего 237 автомобилей этой модификации. 

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Автомобиль окрашен в голубой цвет, находится в отличном состоянии, но обладает внушительным для такого вида машин пробегом – более 46 тысяч километров.

На сегодняшний день это единственное предложение Lamborghini Countach в России. По всей вероятности, как это обстоятельство, так и другие, активным образом оказали влияние на итоговую цену машины. 

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Согласно объявлению, за редкий классический Lamborghini его покупателю придется выложить ни много ни мало 105 миллионов рублей. 

Источник:Авито
Фото:Автора объявления

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