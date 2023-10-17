Самый маленький кроссовер Kia переживет рестайлинг: что в нем изменится 

Kia Sonet – это субкомпактный кроссовер корейской марки, тесно связанный с другой бюджетной моделью Hyundai Venue. Премьера машины состоялась в 2020 году, а основными рынками ее сбыта была Индия, Китай и развивающиеся страны. Впрочем, по мере развития тенденций некоторые из оригинальных элементов дизайна автомобиля за это время вышли из моды, что привело к необходимости его косметического ремонта.

Дебют рестайлингового Kia Sonet был запланирован на конец этого года, но машина оказалась рассекречена гораздо раньше. Фотографии и информация о ней всплыли в базе китайского минпрома.

Визуальные перемены в кроссовере должны по большей части сосредоточиться спереди, где появится другая радиаторная решетка с более сложными фарами, а также более современный логотип марки, установленный на капоте, и модернизированные фары.

Сзади автомобилю достались фонари в виде клыков, которые перетекают в слегка перекроенный бампер.

В целом же дизайн машины хоть и изменится, но будет по своему стилю повторять то, что недавно произошло с седаном и хэтчбеком Kia K3.

Часть перемен затронет и салон Sonet, но как он будет выглядеть пока не показали. Тем не менее многие уверены, что внутри машину ждет появление новой передней панели и другого дисплея мультимедийной системы.

В Китае продавать Kia Sonet собираются с прежним 1,5-литровым атмосферным мотором Kia G4FL, выдающим 117 лошадиных сил. Связку ему составит вариатор CVT.

Что касается Индии, то на этом рынке самый компактный кроссовер «Киа» получит под капот как 1,2-литровый «атмосферник», так и литровый турбомотор и даже полуторалитровый «турбодизель». Привод во всех случаях, как и прежде, будет только передним.