Ремонт Tesla Model Y после езды в дождь шокировал владельца ценой свыше 2 млн рублей

Автомобили Tesla нельзя назвать супер-надежными, но чаще всего все неисправности, которые происходят с ними в гарантийный срок, устраняются за счет автопроизводителя. Однако когда это бывает не так, то многие владельцы таких машин приходят в ступор от стоимости восстановления своих машин. Одна из подобных историй недавно приключилась в Шотландии.

Информация об инциденте появилась в соцсетях, где автор сообщения рассказал о том, что за замену батареи в его Tesla ему предлагают выложить около 17 тысяч 374 фунтов стерлингов или более 2 миллионов рублей по текущему курсу. Причина, по которой блок питания вышел из строя – езда в плохую погоду.

Владелец Model Y заявил, что агент по обслуживанию автомобилей «Тесла» отказался включать в гарантию неисправную деталь его электромобиля из-за езды в дождь.

Проблемы начались после того, как мужчина вместе со своей супругой возвращался с ужина в одном из ресторанов Эдинбурга. В этот момент был сильный ливень и после того, как машина остановилась, включить ее было невозможно. Пара прождала пять часов эвакуатор службы поддержки Tesla, после чего машину доставили в официальный дилерский центр компании.

После проверки электромобиля владельцам автомобиля позвонили и сообщили, что батарея в их машине повреждена из-за попадания в нее воды, а это значит, что 8-летняя гарантия на аккумулятор не распространяется и ремонт Model Y будет стоить около 17 тысяч 500 фунтов стерлингов (чуть больше 2 миллионов рублей).

Разумеется, владелец автомобиля был шокирован такими новостями и связался с менеджером Tesla по обслуживанию клиентов, который заявил следующее:

«Причина – в плохой погоде в Шотландии. Это не обязательно вина владельца, но и не вина Tesla, чтобы ремонтировать машину по гарантии».

Каким будет следующий шаг владельца Model Y неизвестно, но он собирается добиться справедливости и вернуть затраты на ремонт автомобиля, либо же доказать, что автомобили Tesla не подходят для того, чтобы использоваться в Шотландии.