Идеальный коллаб? Футболист Фернандо Торрес прорекламировал брутального кроссовера-однофамильца из Кореи

Компания SsangYong начала продажи своего нового кроссовера Torres в Южной Корее еще в прошлом году, а теперь эта модель постепенно выходит на другие рынки сбыта, в том числе появляется в Европе. Накануне стало известно о том, что машину запускают в Испании. Причем с использованием одного интересного маркетингового приема.

Для того, чтобы максимально обратить внимание испанцев на свой новый кроссовер компания SsangYong задействовала в его рекламной кампании для местного рынка бывшего нападающего мадридского «Атлетико» и сборной Испании Фернандо Торреса, фамилия которого пересекается с названием машины.

В видеоролике, посвященном дебюту Torres на испанском рынке, демонстрируются физические кондиции экс-футболиста в вперемешку с дизайном нового «паркетника», намекая, что они являются одним целым.

Что касается самого Фернандо Торреса, то он получил деньги не только за рекламу машины, но и стал обладателем первого официально ввезенного в Испанию кроссовера SsangYong Torres, о чем уже похвастался в соцсетях.

Напомним, SsangYong Torres представляет собой кроссовер длиной в 4,7-метра и колесной базой в 2,7-метра, который был построен с учетом новой философии компании SsangYong (недавно ее переименовали в KG Mobility).

Сейчас такие машины продаются и в России, попадая на наш рынок по параллельному импорту. Их оснащение включает в себя 1,5-литровый бензиновый «наддувный» мотор, выдающий 170 л.с. Ассистирует ему АКПП и система полного привода.

Цены на Torres в РФ стартуют с отметки в 2,7 миллиона рублей.