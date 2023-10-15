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Экспортную «девятку» продают по цене новой Lada Granta

Текст: Ростислав Архипов
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На вторичном рынке страны предложений купить ВАЗ-2109 (Lada Samara) хоть отбавляй, но в большинстве своем это автомобили, которыми в России никого не удивить. Впрочем, даже среди них существует небольшой пласт машин, обладающих определенной редкостью, что прямым образом сказывается, в том числе и на их цене. 

На продажу выставили автомобиль Lada Samara 1992 года выпуска, но не простой, а экспортный вариант этой модели. Да еще и максимальной комплектации Top. Такие машины в свое время поставлялись в Германию (ГДР), а их доработкой занимался немецкий импортер Deutsche Lada. 

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Основная разница между отечественной «девяткой» и «Самарой» для Запада заключалась в дизайнах машин. К примеру, у автомобиля в объявлении установлены собственные бамперы с продвинутыми «юбками», а также пластиковый обвес по периметру кузова и литые колесные диски итальянской фирмы Melber.

Фотографий салона машины нет, но внутри нее можно рассчитывать на 3-спицевое рулевое колесо, велюровый интерьер и специальные вставки на дверных картах.

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Описание к объявлению выглядит скудно и фактически не несет в себе никакой информации об истории машины:

«Продам ВАЗ-21091 1992 г. Экспортная. Германия (ГДР). Комплектация Top».

Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый мотор мощностью 72 лошадиные силы, ассистирует которому механическая коробка передач и передний привод.

Редкий вариант «девятки» оценили в 550 тысяч рублей, что близко к стартовой цене новой Lada Granta.

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