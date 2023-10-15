«Космовэн» Hyundai Staria готовится получить гибридную версию (фото)

Премьера фургона и минивэна Hyundai Staria, главной «фишкой» которых стал так называемый «космический» дизайн, состоялась в 2021 году. Машины построили на переднеприводной платформе в качестве замены заднеприводному семейству H-1.

За несколько лет «Старии» обзавелись множеством версий, включая вариант Limousine, но всякий раз предлагались исключительно с классическими ДВС. Однако вскоре это изменится, поскольку для таких машин собираются предложить гибридное исполнение.

Двухмоторный вариант Hyundai Staria накануне впервые заметили в ходе тестов на дорогах Южной Кореи.

Распознать в нем гибрид было бы невозможно, если бы не специальная наклейка с обозначением «US4HEV», где первые 3 символа означают кодовое название Staria, а остальные указывают на то, что это автомобиль, оснащенный гибридной трансмиссией.

Подтвержденной информации о том, какую именно силовую установку получит под капот новый вариант корейского «космовэна», пока нет. Но местные СМИ пишут о турбогибридном моторе рабочим объемом 1,6-литра. Мощность ДВС составляет 180 лошадиных сил, к которым прибавляется еще 60 л.с., идущих от электромотора.

Новая версия Staria должна позволить Hyundai вернуть кусок пирога на рынке гибридных минивэнов после появления в продаже Toyota Alphard, а также готовящегося к выходу Kia Carnival Hybrid.