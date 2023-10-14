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Новый рамный пикап Kia показали на первых изображениях

Премьера – в 2024 году

Текст: Михаил Романченко
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В конце этого лета появилась первая информация о том, что Kia готовит собственный пикап. Причем это будет не концепция родственного Hyundai Santa Cruz, представляющего собой утилитарную модель только внешне и технически обладающую несущим кузовом, а полноценный «рамник». 

Независимый дизайнер Клебер Сильва проанализировал шпионские фотографии прототипов новинки Kia, подготовив компьютерную визуализацию серийной машины.

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Уже официально известно, что новый пикап «Киа» будет носить имя Tasman. Как видно на рендерах, внешне машине достанется дизайн, роднящий машину с популярными представителями этого сегмента, такими как: Ford Ranger, Toyota Tacoma и Chevrolet Colorado.

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Спереди машина позаимствует некоторые визуальные решения у электромобилей EV3, EV5 и EV9, а также окажется очень похожа на внедорожник Mohave. Кстати, именно платформа «Мохаве» ляжет в основу пикапа.

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Техническая часть проекта сейчас засекречена, но ходят слухи, что продавать Tasman собираются как с бензиновыми, так и дизельными моторами.

В этот список могут войти 3-литровый турбодизель на 253 лошадиные силы, а также 3,8-литровый атмосферный V6, выдающий 280 л.с. В качестве альтернативы имеет шансы выступить 3,3-литровый V6 с двойным турбонаддувом мощностью 368 «сил», который ставится на Stinger. Впоследствии к ним присоединится полностью электрический силовой агрегат. 

Официальная премьера нового Kia Tasman должна состояться уже в следующем году. 

Фото:Kleber Silva

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