Новый рамный пикап Kia показали на первых изображениях

В конце этого лета появилась первая информация о том, что Kia готовит собственный пикап. Причем это будет не концепция родственного Hyundai Santa Cruz, представляющего собой утилитарную модель только внешне и технически обладающую несущим кузовом, а полноценный «рамник».

Независимый дизайнер Клебер Сильва проанализировал шпионские фотографии прототипов новинки Kia, подготовив компьютерную визуализацию серийной машины.

Уже официально известно, что новый пикап «Киа» будет носить имя Tasman. Как видно на рендерах, внешне машине достанется дизайн, роднящий машину с популярными представителями этого сегмента, такими как: Ford Ranger, Toyota Tacoma и Chevrolet Colorado.

Спереди машина позаимствует некоторые визуальные решения у электромобилей EV3, EV5 и EV9, а также окажется очень похожа на внедорожник Mohave. Кстати, именно платформа «Мохаве» ляжет в основу пикапа.

Техническая часть проекта сейчас засекречена, но ходят слухи, что продавать Tasman собираются как с бензиновыми, так и дизельными моторами.

В этот список могут войти 3-литровый турбодизель на 253 лошадиные силы, а также 3,8-литровый атмосферный V6, выдающий 280 л.с. В качестве альтернативы имеет шансы выступить 3,3-литровый V6 с двойным турбонаддувом мощностью 368 «сил», который ставится на Stinger. Впоследствии к ним присоединится полностью электрический силовой агрегат.

Официальная премьера нового Kia Tasman должна состояться уже в следующем году.